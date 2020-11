Koronarajoitusten sulkemat ranskalaiskaupat saavat avata ovensa lauantaista lähtien – Ruotsissa kiellettiin yli kahdeksan hengen julkiset kokoontumiset

Koronarajoitusten sulkemat ranskalaiskaupat saavat avata ovensa lauantaista lähtien, presidentti Emmanuel Macron sanoi televisiopuheessaan.

Macron sanoi myös, että hallituksen tavoitteena on luopua suuresta osasta Ranskassa asetetuista koronarajoituksista 15. joulukuuta alkaen, mutta osa rajoituksista jää edelleen voimaan.

Joulukuun puolivälistä lähtien Ranskassa on maanlaajuinen ulkonaliikkumiskielto iltayhdeksän ja ja aamuseitsemän välillä lukuun ottamatta jouluaattoa ja uudenvuodenaattoa.

Liikkumisrajoitusten jatkaminen on Macronin mukaan tarpeen kolmannen korona-aallon ja uusien, ankarampien rajoitusten välttämiseksi.

Macronin mukaan ranskalaiset voivat matkustaa jouluksi sukulaistensa luokse, mutta hän kehotti ranskalaisia välttämään turhaa matkustelua.

Macron sanoi myös toivovansa, että ensimmäiset koronarokotukset olisivat saatavilla joulukuun lopussa tai tammikuu alussa.

Ruotsissa yli 17 000 uutta koronatartuntaa ja lähes sata kuolemaa

Ruotsissa on raportoitu perjantain jälkeen 17 265 uutta koronavirustartuntaa, kansanterveysviranomainen kertoo. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia maassa on 94.

Tautitapaukset ovat olleet Ruotsissa viime viikkoina jyrkässä kasvussa. Yhteensä tartuntoja on 10 miljoonan ihmisen maassa yli 225 000 ja kuolleita 6 500.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell luonnehti tilannetta vakavaksi.

– Meillä on hyvin monia tapauksia nyt viikoittain. Lähes kaikki alueet ovat nyt kovalla koetuksella, Tegnell sanoi.

Ruotsissa koronatartunnoista ja tautiin liittyvistä kuolemista raportoidaan tiistaista perjantaihin, jolloin viikonlopun ja alkuviikon tilastot kasautuvat tiistaille.

Ruotsissa tuli tänään voimaan kielto, joka rajoittaa kokoontumiset ja tilaisuudet maksimissaan kahdeksaan ihmiseen. Kielto perustuu järjestyslakiin eikä ole luonteeltaan suositus tai ohje.

Koulut ja ravintolat pysyvät auki, mutta kuhunkin ravintolapöytään saa ottaa korkeintaan kahdeksan asiakasta.

Kokoontumisrajoituksessa on myös muutamia poikkeuksia. Uskonnollisiin tapahtumiin, esimerkiksi hautajaisiin, saa yhä osallistua korkeintaan 20 henkeä. Yleisötapahtumia voi yhä järjestää korkeintaan 300 ihmiselle, jos jokaiselle osallistujalle on määritetyin turvavälein sijoitettu istuin ja tapahtumassa muutoinkin huolehditaan terveysturvallisuudesta.

”Peru, luovu, lykkää”

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven totesi sunnuntaina pitämässään tv-puheessa virustilanteen olevan hyvin vaikea ja että kaikkien on tehtävä osuutensa vähentämällä kontakteja ja tekemällä mahdollisuuksien mukaan etätöitä.

– Kaikki se, mitä haluaisit tehdä, mutta joka ei ole välttämätöntä: peru, luovu, lykkää. Tästä selviäminen vaatii aikaa. Siihen asti tämä on uusi normi koko Ruotsille, Löfven sanoi.

– Se mitä me maana teemme väärin nyt, aiheuttaa meille kärsimystä myöhemmin. Se, minkä teemme oikein, on meille iloksi myöhemmin, pääministeri jatkoi.

Kritiikkiä hoitokodeille

Ruotsin terveyden- ja sosiaalihuollon tarkastusvirasto IVO kritisoi tiistaina kovin sanoin vanhusten kohtelua hoitokodeissa koronaviruksen aikana.

Lähes puolet Ruotsin koronakuolemista on tapahtunut hoitokodeissa.

IVO tutki hoitokotien toimintaa maalis-kesäkuussa. Sen mukaan lähes viidesosa koronatartunnan saaneista hoitokotien asukkaista ei päässyt lääkärintarkastukseen. Lisäksi tehdyistä lääkärintarkastuksista selvä enemmistö tehtiin puhelimitse. Vain ani harva hoitokotien asukas pääsi kohtaamaan lääkärin henkilökohtaisesti.

– Hoidon minimitaso on aivan liian alhainen, vaikka nyt onkin koronapandemia, IVO:n johtaja Sofia Wallström sanoi.

—

Lähteinä myös Ruotsin kansanterveysviranomaisen tiedot ja uutistoimisto TT.

STT

Kuvat: