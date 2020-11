Kuiron kahvilassa mahdollinen korona-altistuminen viime viikolla kahdella eri päivällä

Salolaisessa Kuiron Helsingintien kahvilassa on tapahtunut mahdollinen koronavirukselle altistuminen. Kahvilassa on asioinut viime viikolla henkilö, jolla on myöhemmin todettu koronatartunta.

Mahdollinen altistuminen on tapahtunut tiistaina 27.10. klo 17-18 välisenä aikana ja torstaina 29.10. klo 16-17 välisenä aikana.

Samaan aikaan kahvilan tiloissa olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.

Salon kaupunki korostaa, että tilat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, jos niissä noudetaan yleisiä koronasuosituksia.