Kuntaliitto: Kuntavero nousee ensi vuonna yli 700 000 suomalaisella

Kuntavero nousee ensi vuonna 720 000 suomalaisella, kertoo Kuntaliitto. Kunnallisveroprosentti nousee 39 kunnassa ja laskee neljässä kunnassa. Veron putoamisesta saa nauttia noin 20 000 kansalaista.

Ennallaan tuloveroprosentin pitää kaikkiaan 266 kuntaa. Näissä kunnissa asuu 4,8 miljoonaa ihmistä.

Korottajien määrä on matala, sillä koko 2000-luvulla korottajien määrä ei ole tähän mennessä koskaan mennyt 40 kunnan rajan alle. Viime vuonna veroprosenttia korotti 53 kuntaa.

Valtaosa korottajista oli pieniä kuntia, mutta korottajakuntien joukossa on myös suuria kaupunkeja kuten Oulu ja Pori.

– Valtion koronatuet ovat padonneet merkittävästi painetta epidemiasta aiheutuviin kuntaverojen korotuksiin, aivan kuten tukien tarkoitus olikin, kertoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina tiedotteessa.

Hänen mukaansa matala korottajien lukumäärä kertoo myös siitä, että verojen korottaminen on kunnille viimeinen keino rahoituksen riittävyyden turvaamisessa.

– Veroprosenttipäätösten tärkein viesti onkin se, että valtaosa kunnista pystyi erittäin vaikeissa olosuhteissa pitämään verot vuonna 2021 ennallaan, Reina arvioi.

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio huomauttaa, että monien kuntien talous painui jo ennen koronaa miinukselle, minkä lisäksi koronapandemia on pienentänyt kuntien verotuloja ja vaikeuttanut talouden ennustettavuutta.

– Kertaluonteiset koronatuet eivät poista kuntien edessä olevia taloushaasteita, joten tarkkaa, kuntalaisten hyvinvointiin ja vahvempaan kuntatalouteen tähtäävää sopeutustyötä on jatkettava myös tulevina vuosina, Punakallio sanoo.

Keskimääräinen kuntavero yli 20 prosenttia

Maltillinen veronkorotustahti näkyy siinä, että Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa ja Lapissa ei ole vuonna 2021 yhtään veronkorotusta. Merkittävimmät tuloveronkorotukset kohdistuvat Pohjois-Pohjanmaalle, Satakuntaan ja Ahvenanmaalle.

Kunnallisveroaan laskevat paikkakunnat ovat Kitee, Outokumpu, Sulkava ja Taivassalo.

Matalasta korottajien määrästä huolimatta keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee ensi vuonna ensimmäistä kertaa yli 20 prosentin. Keskimääräinen vero on 20,02 prosenttia.

Manner-Suomen korkein kunnallisveroprosentti on edelleen 23,50 prosenttia Halsualla. Alhaisin veroprosentti on Kauniaisissa, jossa kuntavero 17 prosenttia.

STT

Kuvat: