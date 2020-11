Kuopion turmabussin matkustajat: Ajo oli holtitonta ja tempoilevaa – kuljettajalle vaaditaan vähintään kahden vuoden vankeutta

Kuopion toissavuotisen bussiturman käsittely on tänään alkanut Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Onnettomuudessa kuoli neljä ja loukkaantui useita, kun tilausliikenteessä ollut linja-auto suistui Kuopion moottoritien ja Kolmisopen liittymässä tieltä ja putosi sillalta junaradalle.

Syyttäjä vaatii linja-autoa kuljettaneelle miehelle vähintään kahden vuoden ja enintään kahden ja puolen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Miestä syytetään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, neljästä törkeästä kuolemantuottamuksesta ja 13:sta törkeästä vammantuottamuksesta. Kuljettaja kiistää syytteet törkeistä rikoksista, mutta myöntää ne perusmuotoisina.

Linja-auto oli kuljettamassa karaokekerhon jäseniä Ruotsin Kalixista kylpylälomalle Kuopioon. Esitutkinnassa kuulluista bussin matkustajista osa kertoo ihmetelleensä kuljettajan holtitonta ja tempoilevaa ajoa etenkin matkan loppuvaiheessa.

– Viimeisen tauon jälkeen aloimme (kanssamatkustajan) kanssa ajatella, että ajaako kuljettaja liian kovaa. Bussi kävi useita kertoja reunaviivojen päällä, yksi kuulluista kertoi.

Monen mielestä kuljettajalla oli liikaa vauhtia, hän teki vaarallisia ohituksia ja seilasi omalla kaistallaan.

– Auto kävi monta kertaa viivan väärällä puolella vasemmalla, ja renkaat osuivat ainakin pari kertaa tien reunassa oleviin karhennuksiin. Ohitukset olivat myös vaarallisia. Joskus näytti, että linja-auto olisi ollut ihan kiinni ohitettavan auton perässä.

Matkustajien mukaan kuljettajalle huomautettiin ajotavasta. Ensin hänelle sanottiin kovasta vauhdista ja että perille ei ole mikään kiire. Tähän kuljettaja ei matkustajien mukaan reagoinut mitenkään.

– Minä kysyin sitten kuljettajalta, että oletko väsynyt tai mikä sinua vaivaa. Hän tiuskaisi minulle, että nyt ei ole siitä kysymys. Hän ei muuta sanonut, yksi matkustajista kertoi kuulustelussa.

Moni bussin matkustajista muisti esitutkinnassa myös törmäyksen samalla tavalla. Heidän mukaansa jo aiemmin kovaa vauhtia ajaneen bussin vauhti kiihtyi ja bussi teki rampilla voimakkaan kaarteen. Matkustajien mielestä auto ei tuntunut jarruttavan lainkaan.

– Ennen henkilöautoihin törmäystä lähellä risteystä kuljettaja sanoi, että jarrut meni, yksi matkustajista sanoi.

Kuljettaja: Ei lainkaan muistikuvia ramppia pitkin ajamisesta

Bussin kuljettaja kertoi kuulustelussa nukkuneensa hyvät yöunet ja syöneensä hyvin ennen matkaan lähtöä. Hänen mukaansa hän ei ollut ajon aikana väsynyt.

– Oloni oli hyvä ja normaali, hän sanoi.

Kuljettajan mukaan hänen ajonopeutensa oli koko ajan normaali. Hän kiisti seilanneensa tai joutuneensa vaaratilanteisiin ohittaessaan. Bussi oli automaattivaihteinen, ja kuljettaja kertoi ajaneensa sillä kerran aiemmin.

Kuljettaja kertoi olleensa tapahtumapäivänä hieman poissa tolaltaan, koska oli vasta kuullut läheisensä kuolemasta. Turmarampissa hänellä oli kertomansa mukaan ollut kyyneleet silmissä.

Kuljettajan mukaan hän huomasi rampilla, ettei saa bussia pysähtymään.

– Kun huomasin, ettei auto pysähdy, yritin kääntää oikealle, jossa ei ollut autoja. Sitten tajusin, ettei niin jyrkkä käännös onnistu.

Putoamista kuski ei kertomansa mukaan muista eikä sitä, oliko hän jarruttanut tilanteessa. Häneltä kysyttiin, onko mahdollista, että hän olisi painanut jarrun sijaan kaasua.

– Olen sitäkin miettinyt, mutta kuten olen kertonut, minulla ei ole tästä tilanteesta muistikuvia. Ei minulle ainakaan koskaan aikaisemmin ole tällaista käynyt.

Asiantuntija: Jarrut kunnossa, mutta eivät läpäisisi katsastusta

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoi viime vuoden huhtikuussa raportissaan, että bussista ei löytynyt mitään teknistä vikaa, ei myöskään jarruissa. Sen arvion mukaan turmaan vaikuttivat muun muassa kuljettajan pitkäaikaissairaus ja terveydentilaan nähden raskas työtehtävä.

Linja-auton matka alkoi hieman aamuseitsemän jälkeen. Hieman alle kahdeksan tunnin matkan aikana oli kolme taukoa. Onnettomuus tapahtui kello 14.38 Kuopiossa.

Auton ajopiirturiin on tallentunut linja-auton nopeudet ennen onnettomuutta. Kello 14.36 bussin nopeus hidastuu 100 kilometrin tuntinopeudesta 71:een. Kello 14.37 vauhti lisääntyy uudestaan 92 kilometriin tunnissa.

Kello 14.38 bussi hidastaa ensin hitaasti 84 kilometrin tuntivauhtiin ja sitten nopeasti vielä enemmän. Ajonopeuden ollessa 56 kilometriä tunnissa, tapahtuu kiihdytys 60:een, minkä jälkeen hidastus jatkuu. Poliisin tutkinnan mukaan ensimmäinen poikkeuksellinen jälki on ajonopeuden ollessa 51 kilometriä tunnissa. Tässä vaiheessa linja-auto on poliisin mukaan mahdollisesti ylittänyt liikenteenjakajan.

Poliisitutkinnan mukaan jarruissa ei ollut vikaa. Asiantuntijan mukaan jarrujärjestelmä oli ”käyttökuntoinen”, mutta siinä oli ajan ja normaalikäytön tuomaa kulumaa. Hänen mukaansa jarrut eivät olisi lainsäädännön puitteissa läpäisseet katsastusta.

