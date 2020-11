Laki matkailun avaamisesta valmistumassa hädin tuskin jouluksi

Laki matkailun avaamisesta näyttää ehtivän voimaan aikaisintaan joulun kynnyksellä. Sosiaali- ja terveysministeriö viimeistelee viikonlopun aikana lakiluonnosta, joka on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle ensi viikon alussa.

STT:n tietojen mukaan tavoitteena on, että eduskunta ehtisi hyväksyä lain tällä istuntokaudella, jolloin laki tulisi voimaan ennen joulua. Tätäkin aikataulua pidetään kuitenkin kunnianhimoisena.

Hallituksen on tarkoitus tiedottaa ensi viikolla siitä, miten matkustamisen turvallisuus käytännössä varmistettaisiin. Tavoitteena on mahdollistaa matkailu myös sellaisista maista, joissa koronatilanne on huono. Käytännössä tämä tehdään todennäköisesti testaamalla, mutta vielä ei ole tiedossa, mikä hallituksen suunnitelma tarkalleen on.

Turhautuneena ratkaisuja odottanut Lapin Kauppakamari kirjelmöi valtioneuvostolle perjantaina.

– Olemme tietoisia pandemiatilanteen huononemisesta Keski-Euroopassa lähtömaissa, ja se vaikuttaa matkustushalukkuuteen, mutta tämän hetken tilanteesta huolimatta Lapin matkailuelinkeino vaatii edelleen nopeasti selkeitä ja ymmärrettäviä päätöksiä, Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunnan puheenjohtaja Niina Pietikäinen patisti.

Rajoitukset rajalla aina poikkeus

Suomi on saanut muiden EU-maiden tavoin poikkeusluvan maahantulorajoituksiin Schengen-alueella. Poikkeus on erääntymässä marraskuun aikana.

Hallituksen on tarkoitus ensi viikolla tiedottaa näin myös väliaikaisesta järjestelystä. Todennäköisin vaihtoehto on se, että rajasääntelyä jatketaan vielä sen aikaa, kunnes laki saadaan valmiiksi.

Pääministerin esikunnasta kerrotaan, että hallituksen periaatepäätös matkailusta on ollut valmis jo jonkin aikaa. Sen kanssa pystytään kuitenkin etenemään vasta nyt, kun alkaa olla varmuus siitä, että myös lainsäädäntö saadaan valmiiksi.

Lakiesitys on yhä kesken ja virkamiehet viilaavat yksityiskohtia viikonloppuna. Lain kirjoittaminen on ollut oikeudellisesti hyvin haastavaa, kerrotaan virkamieslähteistä.

Alun perin päävastuu lakiesityksen valmistelusta oli liikenne- ja viestintäministeriössä, mutta se siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöön. Syynä oli se, että lakipaketista poistettiin kuljetusyrityksiä koskevat velvoitteet.

Sanna Nikula, Anniina Luotonen

STT

