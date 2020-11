Lakiluonnos Suomeen matkustamisen helpottamisesta korona-aikana on tiettävästi lähdössä lausunnoille

Hallituksen lakiesitys Suomeen matkustamisen helpottamisesta on tavoitteena saada tänään lausunnoille, kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön viestinnästä. STT:n tietojen mukaan lakiesityksessä linjataan muun muassa, että jos Suomeen saapuvalla matkustajalla on mukana todistus koronarokotuksesta tai jo sairastetusta covid 19 -taudista, hän saa tulla maahan vapaasti.

Riskimaan raja määriteltäisiin niin, että tautitilanne on merkittävästi huonompi kuin Suomessa. Lakiesityksessä ehdotetaan, että Suomeen saisi vastedes tulla vapaasti maasta, jossa koronatartuntojen ilmaantuvuus on korkeintaan kaksinkertainen Suomeen verrattuna.

Suomessa tartuntoja on nyt ollut noin 50 sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Suomeen voisi siten tulla maasta, jossa on ollut noin sata tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti. Sellaisia maita ei Euroopassa tällä hetkellä juuri ole.

Kaksinkertaisesta tartuntojen määrästä kertoivat aiemmin myös Yle ja HS.

Tällä hetkellä Suomeen on voinut tulla maista, joissa on ollut 25 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti 14 vuorokauden aikana.

Lakiluonnosta on varauduttu korjaamaan lausuntokierroksen jälkeen.

Periaatepäätös valtioneuvoston tiettävästi vasta ensi viikolla

STT:n tietojen mukaan hallituksen periaatepäätös asiasta on menossa vasta ensi viikon torstaina valtioneuvoston istuntoon, mutta sisältö on tiettävästi sama kuin lakiesityksessäkin.

Selvittelyssä on STT:n tietojen mukaan vielä se, miten väliaikainen tilanne rajoilla hoidetaan ennen kuin uusi laki on voimassa.

Suomi on saanut 23. marraskuuta asti poikkeusluvan maahantulorajoituksiin Schengen-alueella. Todennäköisintä on ollut, että rajasääntelyä jatketaan vielä sen aikaa, kunnes laki saadaan valmiiksi, mutta tiettävästi myös vaihtoehtoja puntaroidaan.

Tavoite olisi saada laki voimaan ennen joulua, mutta sitä pidetään kunnianhimoisena.

Erityisesti lyhyet matkat helpottuisivat

Lakimuutos helpottaisi erityisesti lyhyiden matkojen tekemistä Suomeen, koska yhdellä lähtömaassa otetulla negatiivisella testillä mahdollistuisi kolmen päivän matka ilman karanteenia.

Karanteenista saisi vapautuksen enintään kuudeksi päiväksi, jos matkustajalla olisi mukanaan todistus negatiivisesta ennakkotestistä ja heti Suomeen saapuessa hän ottaa toisen negatiivisen testin.

– Lähinnä muutos on, että ei lähdetä ennakkotestin edellyttämisestä ja sen tarkastamisesta. Testi tarvitaan, mutta ei edellytetä sitä, sanoi lakiluonnosta valmisteleva johtaja Jari Keinänen STT:lle lauantaina.

Jos niin sanotuista riskimaista tulee ihmisiä, lähtökohtana on Keinäsen mukaan, että heidät voi laittaa karanteeniin, mutta nyt säädettävillä poikkeuksilla karanteeni voidaan välttää.

https://yle.fi/uutiset/18-220306

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007610636.html

Sanna Nikula

STT

