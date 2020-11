Lännen Media: Huoltovarmuuskeskuksen varastoista puuttuu suomalaisia maskeja – syynä uupuvat sertifikaatit

Suurelta osalta sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön Suomessa valmistettavilta maskeilta puuttuu tarvittavia sertifikaatteja, kertoo Lännen Media. Siksi niitä ei ole voitu toimittaa Huoltovarmuuskeskukselle.

Hengityssuojaintoimituksista lähes kaikilta kotimaisilta tuotteilta uupuu sertifikaatti ja kirurgisten maskien kohdalla neljäsosalta.

– Merkin myöntämiseen oikeutetut testauslaboratoriot ovat ruuhkautuneet pahoin, mikä lienee asian juurisyy, Huoltovarmuuskeskuksen suojavarusteyksikön johtaja Mikko Matikkala kertoo Lännen Medialle.

Kotimaisten maskien toimitusten viivästyminen ei ole silti ongelma, sillä varastoihin on saatu riittävästi maskeja ulkomaisilta toimijoilta.

Huoltovarmuuskeskus arvioi lokakuun lopulla, että suojavarusteita on riittävästi. Arvioon sisältyvät myös maskit. Kirurgisia maskeja on varastossa noin kahdeksan kuukauden tarpeeseen ja hengityssuojaimia yli vuoden.

STT

