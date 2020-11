Länsimielinen Sandu voitti Moldovan vaalit selkeällä enemmistöllä

Länsimielinen ja korruptionvastaisuudella kampanjoinut Maia Sandu on voittanut Moldovan presidentinvaalit, kertoo maan vaalikomissio.

Entinen pääministeri oli kerännyt 57 prosenttia äänistä, kun niistä oli laskettu 99 prosenttia. Hänen vastustajansa, Venäjä-mielinen Igor Dodon sai äänistä 44 prosenttia.

Yllätysvoiton saanut Sandu perusti kampanjansa korruptionvastaisuudelle. Korruptio rehottaa Moldovassa valtoimenaan.

– Tänään meillä on mahdollisuus rankaista niitä, jotka ovat ryöstäneet teiltä, Sandu sanoi sunnuntaina.

Sandun vaalivoitto aiheutti keräsi ihmisiä juhlimaan oppositiopuolueen toimistolle pääkaupunki Chisinaussa.

Venäjä on seurannut Moldovan vaaleja tarkasti, koska se on halunnut pitää maan vaikutusvaltansa alla. Viime kuussa Venäjän presidentti Vladimir Putin kehotti avoimesti moldovalaisia äänestämään Dodonia.

