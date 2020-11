Läpinäkyvyyttä verotietoihin

Suomea on maailmalla kehuttu yhteiskunnan avoimuudesta. Kiitosta on tullut myös avoimista verotiedoista. Vaarana kuitenkin on, että verotietojen läpinäkyvyys kapenee merkittävästi.

Verottajan viime vuonna tekemän linjauksen mukaan suurituloiset voivat estää verotietojensa pääsyn medialle annettaviin listoihin. Tänä vuonna verottaja hyväksyi yli 4 000 ihmisen pyynnön salata tietonsa.

Verotietojen salaamisen pitäisi perustua johonkin erityiseen syyhyn. Käytännössä veroviranomaisilla ei ole mahdollisuuksia selvittää yksittäisten pyyntöjen perusteluja, joten verohallinto salaa käytännössä tiedot kaikilta, jotka sitä vain pyytävät.

Yksittäiset verotiedot ovat edelleen julkisia, mutta niiden hakeminen vaatii tiedotusvälineiltä paljon suuremman työn kuin nimien poimiminen valmiilta listalta. Moni yhteiskunnallisesti kiinnostava verotieto jää huomaamatta.

Veropäivää kutsutaan yleisesti kateuspäiväksi. Verotietojen julkaisemisella on kuitenkin paljon suurempi merkitys kuin kurkistus esimerkiksi julkisuuden henkilöiden tuloihin.

Avoimien verotietojen kautta kaikilla on mahdollisuus muodostaa käsitys muun muassa tuloerojen suuruudesta sekä pääoma- ja ansiotulojen suhteesta.

Kansalaisilla on oikeus tietää, miten suuret yritykset maksavat veroa ja palkitsevat johtoaan. Verotiedot tuovat lisätietoa myös toteutuneisiin yrityskauppoihin. Tämän vuoden verotiedoissa erityistä kiinnostusta herätti tietomurron kohteeksi joutuneen psykoterapiakeskus Vastaamon myynnistä saadut tulot.

Veropäivä ja julki tulleet suuret tulot voivat herättää kateutta. Samalla on syytä kuitenkin muistaa, miten paljon vaurastuneet suomalaiset yksityishenkilöt ja yritykset maksavat veroa.

Esimerkiksi pelialalta viime vuosina nousseet uudet miljonäärit ovat tehneet verojen maksamisesta jopa innostavan hyveen. Mitään veronkiertoa uudet verosankarit eivät ole edes harkinneet.

Verotietojen avoimuus ja läpinäkyvyys on suomalainen hyve, josta tulee pitää kiinni. Nimien salaaminen listauksista johtaa väistämättä yhä puutteellisimpiin verotietoihin.