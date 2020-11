Lasikatot murskannut Kamala Harris: Meillä on paljon työtä edessämme

Yhdysvaltain varapresidentiksi nousevan Kamala Harrisin mukaan Yhdysvaltain vaaleissa on kyse paljon muustakin kuin Joe Bidenista ja hänestä itsestään. Hänen mukaansa vaaleissa on kyse Amerikan sielusta ja halusta taistella sen puolesta.

Harris, 56, kommentoi asiaa Twitterissä pian sen jälkeen, kun useat yhdysvaltalaismediat olivat julistaneet, että demokraattien Biden voittaa vaalit. Harrisin mukaan edessä on paljon työtä.

Harrisista tulee Yhdysvaltain historian ensimmäinen nainen maan varapresidenttinä.

Hän on juristi ja senaattori. Hän on ollut Kalifornian edustajana senaatissa vuodesta 2017. Harris pyrki demokraattien presidenttiehdokkaaksi, mutta joutui keskeyttämään kampanjansa joulukuussa, koska tarvittavaa kannatusta sen paremmin kuin rahoitustakaan ei enää ollut.

Ennen senaattorin virkaansa Harris oli Kalifornian osavaltion oikeusministeri ja San Franciscon piirisyyttäjä.

Harrisin äiti on intialaistaustainen syöpätutkija. Hänen isänsä on jamaikalainen taloustieteen professori. Istuva presidentti Donald Trump kyseenalaisti Harrisin ehdokkuuden tämän syntyperän vuoksi. Harris on syntynyt Yhdysvalloissa, vaikka hänen vanhempansa eivät ole.

Kamala Harris on naimisissa asianajaja Doug Emhoffin kanssa. Parilla ei ole yhteisiä lapsia, mutta Emhoffilla on kaksi lasta edellisestä liitostaan.

STT

Kuvat: