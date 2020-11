Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnosta kilpailevat muun muassa Aino Havukainen ja Sami Toivonen sekä Siiri Enoranta

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnosta kilpailevat tänä vuonna muun muassa Finlandia-voittajan uutuus sekä esikoiskirjailijan fantasiaromaani.

Palkinnosta kilpailevat muun muassa Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatu ja Patu – Kovaa menoa kiskoilla sekä vuonna 2018 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian voittaneen Siiri Enorannan uusi nuortenromaani Kesämyrsky.

Lisäksi ehdolla ovat Katri Kirkkopellon kuvakirja Molli ja maan ääri, esikoiskirjailija Meri Luttisen fantasiaromaani Myrskynsilmä sekä Anja Portinin romaani Radio Popov.

Palkinnosta kilpailee myös Laura Ruohosen kirjoittama ja Erika Kallasmaan kuvittama runokuvakirja Otus Opus: Runoa ja totta pienistä eläimistä. Musiikin teokseen on säveltänyt Petri Kumela, ja sen on kääntänyt ruotsiksi Annika Sandelin nimellä Zoologipoesi: Smådjur i toner.

Voittajan valitsee tänä vuonna näyttelijä Christoffer Strandberg. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Finlandia-voittajat julkistetaan 25. marraskuuta.

STT

Kuvat: