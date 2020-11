Lasten Laulukaupunki palkittiin Erikoisjellonalla

Lasten Laulukaupunki ry on palkittu Lastenmusiikki ry:n vuotuisessa Jellonagaalassa Erikoisjellonalla. Erikoisjellona jaettiin yhdistykselle perjantaina, jolloin vietettiin kolmatta kertaa valtakunnallista lastenmusiikkipäivää.

Erikoisjellona myönnettiin Saloon ja Lasten Laulukaupungille, koska yhdistyksen katsottiin kasvattaneen hienosta paikallisesta laulu- ja sävellyskilpailusta merkittävän kansainvälisen lastenkulttuuritapahtuman. Lasten Laulukaupunki on tänä vuonna juhlinut samalla 30-vuotista taivaltaan.

– Olemme saaneet joitain tunnustuksia vuosien aikana, mutta ei mitään tämän tyyppistä. Ihan huikea juttu, iloitsee Lasten Laulukaupungin puheenjohtaja Siv Ilola.

Erityisen hienon tunnustuksesta teki se, että arvostus tulee ulkopuolelta.

– Voin allekirjoittaa sen, että olemme tehneet hyvää ja lasten näkökulmasta merkittävää työtä. Mutta kun joku toinen taho huomioi ja sanoo sen ääneen, niin tuleehan siitä hyvä mieli, Ilola miettii.

Palkinto myönnettiin Jellonagaalassa, jossa palkitaan vuoden aikana kunnostautuneita lastenmusiikkialan tekijöitä. Lasten Laulukaupungin yksi tavaramerkeistä on jo vuosia ollut lasten laulu- ja sävellyskilpailu, jonka voittaja ratkaistiin elokuun viimeisenä viikonloppuna. Perinteisesti kilpailu on käyty jo alkukesällä, mutta tänä vuonna korona muovasi suunnitelmia.

– Onhan se vaikuttanut moneen tapahtumaan, mutta mielestäni olemme siitä huolimatta onnistuneet hyvin, eikä esimerkiksi Lastenlaulufestivaalia tarvinnut perua. Ylipäänsä tapahtumia on peruttu todella vähän. Olemme pikemminkin miettineet vaihtoehtoisia ja turvallisia toteutustapoja sen sijaan, Ilola kertoo.

Yksi toteutustavoista on ollut tapahtumien ja esitysten striimaaminen. Se alkoi jo huhtikuussa ja jatkuu näillä näkymin myös ensi vuoden puolelle.

– Erilaisten elämysten tuottaminen lapsille on aikuisten tehtävä, ja se on samalla Lasten Laulukaupungin tärkein missio. Vaikka vuosi on ollut koronarajoitusten värittämänä hankala, olemme mielestäni onnistuneet kuitenkin tarjoa-

maan elämyksiä lapsille ja lapsiperheille.

Vapaaehtoisvoimin pyörivä Lasten Laulukaupunki ry koostuu Ilolan mukaan ihmisistä, jotka tekevät töitä lasten elämysten eteen pyyteettömästi.

– Tässä täytyy ensin antaa jotain itsestään ennen kuin saa takaisin. Palkinto on yleisön palaute, siitä saa intoa ja voimaa ideoida uutta ja kehittää jo olemassa olevaa, Ilola miettii.

Jellonagaalassa jaettu Erikoisjellona tuntui koronapandemian värittämän vuoden loppumetreillä erityisen hyvältä.

– Varsinkin tällaisena vuotena tunnustus tuntuu erittäin tärkeältä, koska emme ole olleet samalla tavalla kosketuksissa yleisön kanssa ja palkinto on siinä mielessä jäänyt nyt vähemmälle. Sillä tavalla tämä palkinto osuu kyllä todella hyvään paikkaan.

Vaikka vuosi 2020 on ollut tapahtumien järjestäjän näkökulmasta hankala, aikoo Lasten Laulukaupunki tarjota elämyksiä lapsille tutulla konseptilla myös ensi vuonna.

– Siitä lähdetään, että vuosikello täytetään samalla tavalla kuin aiempinakin vuosina. Jos korona vaatii erityistoimenpiteitä, niin sitten vain mukaudumme AVI:n ja THL:n tiedottamisen perusteella, Ilola päättää.