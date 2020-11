Linnan juhliin kuuluu tänä vuonna kuusi aluelähetystä – veteraanit eivät saavu Presidentinlinnaan

Poikkeuksellisissa Linnan juhlissa esiintyvät tänä vuonna muun muassa Seela Sella, Esko Salminen ja Diandra.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi tiistaina, että juhlan varsinainen ohjelmaosuus tulee Presidentinlinnasta.

– Tämän vuoden Linnan juhla tulee pitämään sisällään perinteiden painotusta ja kunnioitusta mutta myös nuorten mielipiteen esille tuloa, Niinistö sanoi.

Osana ohjelmaa nähdään kuusi aluelähetystä eri puolilta Suomea ja eri yhteiskunnan aloilta. Teemoina ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, alkutuotanto ja maaseutu, maanpuolustus ja vapaaehtoistyö, työ ja yrittäjyys, suomalaiset ulkomailla sekä Suomen luonto ja saamelaisuus. Lisäksi oman osuuden saavat lapset, nuoret ja koulutus.

Niinistön mukaan televisioitu ohjelma ei tule olemaan juurikaan lyhyempi kuin tavallisesti.

Veteraanitapaamiset taltioitu etukäteen

Osa ohjelmanumeroista toteutetaan suorana, kun taas osa niistä on nauhoitettu etukäteen.

Presidentinlinnassa nähdään esimerkiksi vuoropuhelumaisesti etenevä teatteriesitys, jossa esiintyvät Seela Sella ja Esko Salminen. Mika Myllyahon ohjaama esitys perustuu rouva Jenni Haukion kokoamaan ja toimittamaan sitaattikollaasiin.

Linnassa illan aikana esiintyvät myös laulajat Diandra ja Aarne Pelkonen, kuoro Ylioppilaskunnan laulajat sekä kanteletaiteilija Ida Elina.

Suomen kansallisbaletin tanssijat toteuttavat illan valssin Kaartin soittokunnan säestämänä.

Pääsy Presidentinlinnalle on tänä vuonna rajoitettu koronaepidemian vuoksi. Presidenttipari tapaa illan lähetyksessä sotaveteraaneja ja lottia niin kasvotusten kuin verkon yli, mutta tapaamiset on taltioitu etukäteen, eikä veteraaneille ole järjestetty yhteistä kokoontumista.

Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: