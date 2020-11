Lokakuusta ei tullut repaleista – LP Viestin raskas kuukausi kului kunnialla

LP Viesti selvisi rankasta lokakuusta loistavasti. Kuun päätteeksi pelattu triplaviikonloppu toi liigajoukkueelle 3–0-voiton kauden parhaalla pelillä ja Akatemia-joukkueelle voiton ja tappion.

Liigajoukkue jätti lauantai-iltana LP Puijon täysin telineisiin. LP Viesti hyökkäsi puolustuksen jälkeen lähes 50 prosentin teholla, mikä toi vierasjoukkueen päävalmentajan Jukka Lehtosenkin kehut.

Kotijoukkueen kuusikon teholukemat olivat kauttaaltaan kovat, kruununa nousujohteista kautta pelaavan Nea Haataisen ”olganiemimäinen” teholukema 10/+10.

– Se oli koko joukkueelta loistava suoritus. Asenne oli kunnossa, LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen kehui.

Mutta Lemminkäinen ei olisi Lemminkäinen, jos hän ei löytäisi jotain parannettavaa.

– Annan (Czakan) ja Vikin (Tuchashvili) yhteistyö ei ollut normaalitasolla.

Sinänsä siihen on varaa, sillä Czakan–Tuchashvili on tunnetusti liigan toimivin passarin ja keskipelaajan tandem.

Kaikkiaan LP Viesti pelasi lokakuussa 10 ottelua, joista se voitti seitsemän. Saldo on kova ottaen huomioon vajaan kokoonpanon ja esimerkiksi Noora Kososen loukkaantumisen.

– Ploki-kotitappio oli selkeä miinus ja OrPo- ja Hämeenlinna-vierasvoitot selkeät plussat, Lemminkäinen muisteli.

Puijo-ottelun vahvaa esitystä selittää osaltaan se, että joukkue pääsi harjoittelemaan peräkkäisinä päivinä ilman ”häiritseviä” otteluita. Parannusta on siis lupa odottaa jatkossakin, sillä seuraava ottelu on vasta sunnuntaina LP-Vampulaa vastaan.

LP Viesti Akatemia voitti 1-sarjassa lauantaina Vaasan Kiiston 3–2 ja hävisi sunnuntaina kärkijoukkue Raision Urheilijoille 0–3.

Lauantain ottelussa Teija Vuorenmaa takoi hirmutehot 28/+15, mutta suurimman ilon toivat Viestin kasvatin Hilma Nikkasen vahvat otteet yleispelaajana.

– Hilma antoi just riittävästi tukea Teijalle. Pitää muistaa, että hän pelasi ensimmäistä kertaa kokonaisen ottelun tuolla paikalla, Lemminkäinen kertoi.

2005 syntynyt Nikkanen vaihtoi kesällä pelipaikkaa keskitorjujasta yleispelaajaksi puhtaasti siitä syystä, ettei pituus (177 cm) riitä keskelle.

– Hilma on urheilullinen ja fyysisesti hyvä. Hänen asenteensa on kohdillaan. Mutta pelipaikan muutoksessa on iso työ vielä edessä, eikä se onnistu kaikilta, Lemminkäinen muistutti ja lisäsi pienen toiveen.

– Vielä kun hän saisi muutaman sentin lisää.

Sunnuntaina 1-sarjaa johtava RaisU oli liian kova pala Arita Ternavalla vahvistuneelle Akatemialle. Vieraiden kaikki kaikessa oli LP Viestin entinen pelaaja Lotta Piesanen , joka iski tehot 19/+16.

LP Viestin viikonloppu

LP Viesti–LP Puijo 3–0 (25–13, 25–19, 25–17)

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Viktoriia Tuchashvili (passari) 4/+3, Anniek Siebring 11/+9, Anna Czakan 9/+2, Iina Andrikopoulou 18/+10, Nea Haatainen 10/+10, Linnea Kuusela 11/+8. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti: 53.

SSS-pisteet: Haatainen 3, Siebring 2, Andrikopoulou 1.

SSS-pistekilpailun tilanne: Tuchashvili 7, Czakan, Haatainen ja Siebring 5, Ternava ja Andrikopoulou 2, Laaksonen ja Noora Kosonen 1.

LP Viesti Akatemia–Kiisto 3–2 (16–25, 25–19, 11–25, 25–22, 15–13)

Akatemia: Viia Rainio 5/0, Hilma Nikkanen 14/+3, Jenna Saarinen 3/-2, Teija Vuorenmaa 28/+15, Vilma Puottula (passari) 4/0, Anni Jalo 2/+2, Minja Himanen 5/0, Ada Vikstedt 5/+1. Libero Lida Markulan vastaanottoprosentti: 45.

LP Viesti Akatemia–RaisU 0–3 (21–25, 18–25, 23–25)

Akatemia: Nikkanen 2/+2, Arita Ternava 16/+9, Vuorenmaa 10/+3, Oona Tuominen 0/-1, Saana Virtanen (passari) 2/-1, Linnea Kuusela 9/+1, Himanen 2/-1, Vikstedt 6/+4. Liberoiden vastaanottoprosentit: Markula 33, Johanna Passi 29.