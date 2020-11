Maailman koronatartuntojen määrä ylitti 50 miljoonaa

Maailmassa on todettu nyt yhteensä yli 50 miljoonaa koronavirustartuntaa. Rajapyykki on ylittynyt sekä uutistoimisto AFP:n että yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannassa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on kirjattu noin 1,25 miljoonaa.

Määrällisesti eniten koronavirustapauksia ja -kuolemia on Johns Hopkins -yliopiston mukaan kirjattu Yhdysvalloissa, Intiassa ja Brasiliassa.

Ranskassa yli 60 000 tartuntaa vuorokaudessa

Ranskassa koronavirukseen liittyviä kuolemia on koko pandemian aikana todettu nyt yli 40 000. Rajapyykin ylittymisestä kertoivat eilen maan terveysviranomaiset, jotka olivat kirjanneet vuorokauden aikana 306 uutta kuolemantapausta.

Vuorokaudessa todettujen uusien tartuntojen määrä ylitti hiljattain 60 000:n rajan koronapandemian toisen aallon kanssa painivassa Ranskassa. Maan sairaaloissa on tehohoidossa yli 4 400 koronapotilasta. Vuodepaikkoja on saatavilla 6 400.

Yli 65 miljoonan asukkaan Ranskassa on todettu sataatuhatta asukasta kohden 2 544 tartuntaa ja noin 62 kuolemaa, kertoo tilastosivusto Worldometer.

Kuolemien määrässä Euroopan maista Ranskan edellä ovat vain Italia yli 41 000 uhrilla sekä Britannia lähes 49 000 kuolemallaan, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston tilastoista.

Väkilukuun suhteutettuna Ranska ei kuitenkaan ole vielä kärkeä, ja suhteellisesti enemmän ovat kärsineet muun muassa Espanja ja Belgia. Väestöön suhteutettuna Ranskan kuolleisuus on samaa luokkaa Ruotsin kanssa. Ruotsissa sataatuhatta asukasta kohden kuolemia on todettu noin 60.

Yhdysvalloissa koronalinja vaihtuu presidentin myötä

Yhdysvaltojen presidentinvaalien voittaja, demokraattien Joe Biden kertoi puheessaan aikovansa ryhtyä maan koronavirustilanteen hillitsemiseen heti valtaan astuessaan.

– Maanantaina nimitän joukon johtavia tieteentekijöitä ja asiantuntijoita siirtymävaiheen neuvonantajiksi. He auttavat Biden-Harris-suunnitelman muovaamisessa selkeiksi säveliksi siitä, mihin toimiin ryhdymme tammikuun 20. päivä, Biden sanoi.

Kolmen edellisen päivän aikana virustartuntoja oli todettu Yhdysvalloissa ennätysmäärä, ja päivätartuntojen määrä puhkaisi 100 000 tartunnan katon. 237 000 amerikkalaista on kuollut virukseen liittyen.

Presidentti Donald Trumpin kriitikot ovat syyttäneet maan huonosta tilanteesta tämän vähättelevää suhtautumista virukseen ja epäselviä toimia pandemian hillitsemiseksi. Trump itsekin sairastui virukseen vaalikampanjan aikana.

