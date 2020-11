Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja koronakaranteeniin

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo olleensa lähiyhteydessä ihmiseen, jolla on todettu koronavirustartunta. Pääjohtaja kertoo siirtyvänsä karanteeniin lähipäivien ajaksi järjestön ohjeistuksen mukaisesti.

Tedros kertoo Twitterissä voivansa hyvin eikä hänellä ole oireita. Hän jatkaa työskentelyä kotoa. YK:n alaisen järjestön johtaja on ollut yksi pandemian vastaisen kansainvälisen kamppailun julkisista kasvoista.

Pääjohtaja muistutti Twitterissä, että terveysviranomaisten ohjeiden noudattaminen on kriittisen tärkeää viruksen leviämisen hidastamisessa.

https://twitter.com/DrTedros/status/1323032927492542465

STT

