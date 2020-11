Yrittäjäjärjestö haluaa enemmän yrittäjiä valtuustoihin – tavoitteena kutistaa julkista sektoria

Varsinais-Suomen yrittäjät haluaa kuntavaaleihin 700 yrittäjäehdokasta. Viime kuntavaaleissa heitä oli 666.

– Yrittäjillä on vahva ymmärrys taloudenpidosta sekä arjen asiantuntemusta kunnan yrittäjyysolosuhteista ja yritysvaikutuksista, sanoo Varsinais-Suomen yrittäjien puheenjohtaja, salolainen Jyrki Hakkarainen.

Hän toteaa yrittäjien tiedotteessa, että vaikka yrittäjien aika on usein kortilla, heitä tarvitaan päätöksenteossa, niin valtuustoissa kuin lautakunnissa.

Varsinais-Suomen Yrittäjät on pitänyt pitkään esillä julkisten hankintojen merkitystä kuntien ja yrittäjien välisessä yhteistyössä.

Yksi osa kokonaisuutta on ostolaskudatan avoimuus. Turun kaupunginvaltuustossa päätti tällä viikolla avata sen julkiseen käyttöön.

– Kunnan ostolaskudata paljastaa, millaisiin palveluihin, urakoihin, tarvikkeisiin ja tavaroihin veroeurot kuntien ostoissa kuluvat ja toisaalta mahdollisuudet alueen pk-yrityksille olla mukana näissä hankinnoissa.

Hakkaraisen mukaan Varsinais-Suomen Yrittäjien johdolla perustetulla handata.fi-sivustolla kuka tahansa voi jo nyt selata yksittäisten kuntien ostolasku- ja hankintatietoja.

Varsinais-Suomen Yrittäjät julkisti tiistaina kuntavaaliohjelmansa Ei kuntaa ilman yrityksiä.

– Yritykset tuovat kuntaan verotuloja ja työpaikkoja. Haluamme, että jokaisessa alueemme kunnassa laaditaan seuraavalla vaalikaudelle elinkeinopoliittinen ohjelma, jossa pk-yritysten merkitys tunnistetaan ja yritysten paikalliset toimintaedellytykset varmistetaan, sanoo Hakkarainen.

– Valtio on koronavuonna tukenut kuntien taloutta voimakkaasti. Kuntien taloushaasteet eivät silti ole kadonneet mihinkään. Tehokas, ei ylisuureksi paisunut, julkinen sektori on hyvinvointivaltiomme edellytys. Yrittäjien kuntavaaliohjelman mukaisesti on ensi vaalikaudella aloitettava paikallishallinnon tehokkuusohjelma.