Maaseudun Tulevaisuuden gallup: 60 prosenttia kokee Suomen velkaantuvan liikaa

Maaseudun Tulevaisuuden teettämän kyselyn mukaan 60 prosenttia suomalaisista on ainakin melko samaa mieltä siitä, että Suomi velkaantuu liian kovaa vauhtia.

Lehti kysyi gallupissaan, velkaantuko Suomi liikaa nykymenolla. 30 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä ja saman verran ihmisiä oli asiasta melko samaa mieltä.

Vastaajan puoluetausta näyttää vaikuttavan suhtautumiseen. Erityisesti kokoomusta, keskustaa ja perussuomalaisia äänestävät kavahtivat velkaa.

Valtion nettolainanotoksi arvioidaan tänä vuonna noin 19,6 miljardia.

Lehden haastatteleman valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikön Mikko Spolanderin mukaan velan kasvattaminen on väistämätöntä. Valtio on ottanut vastuuta kysynnän ylläpitämisestä talouden supistuessa.

– Velka auttaa pääsemään yli taloudellisen ja terveydellisen kriisin, Pellervon taloustutkimus PTT:n ekonomisti Peetu Keskinen taas kommentoi lehdelle.

Lehden kyselyn toteutti TNS Kantar Agri lokakuun alkupuolella. Siihen vastasi hieman yli tuhat ihmistä.

Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/artikkeli-1.1240963

STT

Kuvat: