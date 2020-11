Kuusjoella toimiva Mäen Maatila saa valtakunnallisen nurmipalkinnon

Kuusjokelainen luomumaitotila Mäen Maatila Oy Raatalasta on saanut valtakunnallisen nurmipalkinnon. Laidunyhdistys ry:n säätiö luovuttaa palkinnon vuosittain tilalle, jossa on tehty pitkäjännitteisesti työtä nurmentuotannon kokonaisuuden kehittämiseksi, nurmentuotannon kokonaisuus on hyvin hallinnassa ja toiminnassa näkyy avoin ja kehittämismyönteinen asenne.

Mäen Maatilalla yrittäjänä toimii Simo Mäki yhdessä Mirka Puhakan ja Janne Mäen kanssa. Tilalla on 130 lypsylehmää ja 115 päätä nuorta karjaa. Yli puolivuotiaat hiehot kasvatetaan vanhassa pihatossa, ja kaikki yli 3 kuukauden ikäiset naudat laiduntavat kesällä vähintään 4 kuukautta.

Tila on uudistanut nurmituotantoaan ja parantanut tulostaan vuosi vuodelta. Nykyisin peltoa on käytössä 350 ha. Tästä 185 ha on rehuntuotannossa, jonka lisäksi on myös sopimuspeltoja rehuntuotantoon. Laitumia on 20 ha. Lisäksi viljellään kevätvehnää, härkäpapua ja herne-härkäpapu-vilja-seosta. Satotaso luomurehuntuotannossa on vuodesta riippuen noin 6000 kg ka/ha.

Mäen Maatilan yrittäjät ovat osallistuneet aktiivisesti muun muassa ProAgrian järjestämiin nurmituotannon ja johtamisen pienryhmiin sekä kansainväliseen tietojen vaihtoon opintomatkoilla ja kansainvälisessä pienryhmässä.