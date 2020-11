ManU:lle tyly tappio Turkissa – Chelsean tähtiostos sivussa koronatartunnan takia

Manchester Unitedin vierailu Istanbuliin toi suuren pettymyksen, kun Basaksehir otti seurahistorian maukkaimpiin lukeutuvan 2-1-voiton jalkapallon Mestarien liigan keskiviikon varhaispelissä.

Demba Ba vei turkkilaisjoukkueen johtoon 13. minuutilla ja Edin Visca täydensi ManU-nöyryytystä 40. minuutilla. Anthony Martialin pusku muutama minuutti Viscan maalin jälkeen toi Unitedille toivoa, mutta siihen heikosti esiintyneen ManU:n maalit jäivät.

United johtaa H-lohkoa voitettuaan molemmat ottelunsa ennen keskiviikon katastrofia. Illalla kohtaavat Leipzig ja PSG ovat kolmessa pisteessä, samoin avausvoittonsa ottanut Basaksehir.

F-lohkon varhaiskohtaamisessa Pietarin Zenit ja Lazio pelasivat 1-1-tasapelin. Aleksandr Jerohin vei Zenitin johtoon, mutta Felipe Caicedon maali 82. minuutilla toi roomalaisvieraille pisteen Pietarista.

Tappiotta lohkossa olevalla Laziolla on viisi pistettä, Zenitille piste oli ensimmäinen. Illan pelissä kohtaavat Club Brugge (4 pistettä) ja Dortmund (3 pistettä).

Mestarien liigan muut myöhäisillan ottelut ovat lohko E:n Chelsea-Rennes ja Sevilla-Krasnodar sekä lohko G:n Barcelona-Kiovan Dinamo ja Ferencvaros-Juventus.

Chelsea kertoi ennen illan ottelua, että seuraan isolla siirrolla tullut saksalaishyökkääjä Kai Havertz on antanut positiivisen koronavirustestinäytteen.

– (Chelsean päävalmentaja) Frank Lampard on vahvistanut, että Kai Havertz on antanut positiivisen covid-19-näytteen. Sen myötä pelaaja on eristyksissä eikä ota osaa illan Mestarien liigan otteluun Rennesiä vastaan, Chelsea tiedotti.

Saksan Bundesliigan Leverkusenista Chelseaan siirtynyt Havertz, 21, on aloittanut kauden vaisusti. Hän on tehnyt vain yhden maalin Valioliigassa.

STT

