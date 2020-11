Marin: Kiihtymisvaiheen alueilla voisi ottaa käyttöön jopa leviämisvaiheen koronatoimet – ”Kaikenlaista ryhmäharrastustoimintaa ainakin aikuisten osalta pitäisi harkita vakavasti”

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan kiihtymisvaiheen alueilla on kiristämisen varaa koronatoimissa. Hän sanoi kannustavansa siihen, että kiihtymisvaiheen alueilla kaikki ne suositukset, joita hallitus on antanut, otetaan käyttöön. Jopa leviämisvaiheen toimia voidaan hänestä ottaa etupainotteisesti käyttöön.

Fyysisen tapaamisen paikat pitäisi Marinin mielestä saada minimiin. Esimerkiksi kaikenlaista ryhmäharrastustoimintaa ainakin aikuisten osalta pitäisi hänestä harkita kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla vakavasti, mahdollisesti myös nuorten osalta.

– Ensi sijassa silloin, kun on kyse kiihtymisvaiheen alueesta, voitaisiin vielä valikoida niitä keinoja, jotta ne olisivat sen kaltaisia, joista olisi mahdollisimman vähän vahinkoa. Näkisin kyllä, että esimerkiksi aikuisten harrastustoiminnan lopettaminen on sen kaltainen asia, joka ei tämän kaltaisessa vakavassa tilanteessa olisi kohtuutonta, mutta vähentäisi kontakteja merkittävästi, Marin sanoi.

Hän puhui toimittajille Säätytalolla mennessään hallituksen neuvotteluihin.

”On tärkeää käydä valmiuslaista keskustelua ajoissa”

Hallitus käy neuvottelussaan läpi pahentunutta koronatilannetta. Neuvottelut alkoivat kello 16, ja niihin on varattu alustavasti kolme tuntia.

Hallituksen on määrä käydä neuvottelussa läpi muun muassa epidemiologista tilannetta, sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjettä rajoitustoimista alueille ja oikeudellista arviointia valmiuslain käytön edellytyksistä.

Neuvotteluissa pohditaan, mitkä tilanteet olisivat sellaisia, joissa valmiuslaki pitäisi ja voitaisiin ottaa käyttöön.

Marin korosti sitä, että pyrkimyksenä on edelleen, että alueellisilla ja kohdennetuilla rajoitustoimilla pystytään saamaan tauti painettua takaisin alas, niin ettei valmiuslakiin tarvitsisi turvautua.

– On tärkeää, että hallitus käy tätä keskustelua jo nyt ajoissa niin, että jos sellainen tilanne tulisi, olemme jo tämän kokonaisuuden huolella käyneet läpi.

Hänestä Suomessa ei olla tällä hetkellä siinä tilanteessa.

Kiuru: Perustason maakuntia entistä vähemmän

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo, että Päijät-Hämeen toimijoiden kanssa on käyty vakava keskustelu, sillä Päijät-Häme on noussut epidemian leviämisvaiheen maakunnaksi.

Kiurun mukaan siellä tehdään nyt kaikki, jotta epidemiaa pystytään leviämisen estämiseksi kaikin keinoin hallitsemaan.

Kiuru on kahden päivän aikana käynyt läpi kaikki kiihtymisvaiheen- ja leviämisvaiheen maakunnat. Kiuru kertoi saapuessaan Säätytalolle hallituksen neuvotteluihin, että valtioneuvostolle tulee tänään selviämään, että koronan perustason maakuntia on entistä vähemmän.

– Siltä osin tautitilanteen vakavuus alkaa näkyä, Kiuru sanoi Säätytalon portailla toimittajille.

Kiurun mukaan muita mahdollisia toimia kuten valmiuslain käyttöönottoa pohditaan vasta, kun alueelliset toimet ovat tapissa. Hänen mukaansa alueilla tehdään juuri nyt lisätoimia.

STT

Kuvat: