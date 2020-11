Marin vetoaa vahvasti alueisiin: Nyt on syytä tehdä ryhtiliike, THL:n Salminen: Koronalukuihin tulossa tänään noin 570 tartuntaa lisää

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vetoaa vahvasti paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin, jotta koronatilanne saadaan pidettyä hallinnassa ja painettua tautitapaukset alas. Hän sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että nyt on syytä tehdä ryhtiliike.

Hän korosti myös kansalaisten vastuuta. Hän sanoi, että jokaisen vastuulla on suojella omaa, läheistensä ja kanssaihmistensä terveyttä.

– Jokaisen omalla toiminnalla on suuri vaikutus siihen, millaisia seuraavat viikot ja kuukaudet ovat. Rajoitustoimet ja suositukset toimivat vain, jos niitä noudatetaan. Vastuu taudin leviämisen estämisestä on jokaisella meistä, pääministeri sanoi.

Marin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) käyvät tiedotustilaisuudessa läpi tautitilannetta ja avaavat hallituksen eilisillan neuvotteluita muun muassa valmiuslakiin liittyvistä kysymyksistä.

Marin kommentoi valmiuslain käyttöönoton tarvetta sanomalla, että kahden viikon kuluttua nähdään, millä tavalla nyt käyttöönotetut alueiden koronarajoitustoimet vaikuttavat. Sen jälkeen voidaan hänestä arvioida, onko syytä painavampiin toimiin.

THL:n Salminen: Koronalukuihin tulossa tänään noin 570 tartuntaa lisää – ”luku on korkea”

THL:n johtaja Mika Salminen kertoo, että koronatartuntalukuihin on tulossa tänään noin 570 tapausta lisää.

Salminen sanoi hallituksen ja THL:n tiedotustilaisuudessa, että luvut useammalta päivältä, mutta luku on silti korkea.

Tarkat luvut kerrotaan myöhemmin tänään.

Salmisen mukaan merkkejä on myös siitä, että koronasta johtuvien kuolemien määrä on hienoisessa nousussa.

STM: Uusia koronavirustartuntoja todettiin viime viikolla huolestuttavasti kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla

Koronaviruksen tapausmäärät kasvoivat Suomessa viime viikon aikana jyrkästi, ja tartuntoja todettiin kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö viikoittaisessa tilannearviossaan.

Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin viime viikon aikana 2 541 uutta tapausta, mikä on 906 enemmän kuin edellisellä viikolla.

Uusista tartunnoista neljännes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Osuus on hieman pienempi kuin edellisellä viikolla osuus oli kolmanneksen.

Noin 75 prosenttia kaikista tapauksista todettiin alle 50-vuotiailla. Parin viime viikon aikana tartunnat ovat lisääntyneet myös vanhemmissa ikäluokissa. Yli 70-vuotiaiden osuus on noussut parissa viikossa kolmisen prosenttiyksikköä noin kuuteen prosenttiin, mitä ministeriö ja THL pitävät huolestuttavana.

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut lokakuusta alkaen. Sairaalahoidossa oli keskiviikkona yhteensä 134 potilasta, joista 21 oli tehohoidossa.

Joka toisen tartunnan alkuperä jää pimentoon

Tilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiirin alueella, arviossa todetaan. Valtaosa uusista tartunnoista todettiin Husin alueella.

Husin lisäksi myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheessa on seitsemän sairaanhoitopiiriä ja Ahvenanmaan maakunta. 11 sairaanhoitopiiriä on perustasolla, mutta yksittäisiä kaupunkeja niiden alueella on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.

Valtakunnallisesti uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin viime viikolla selvitettyä noin puolessa tapauksista, Husin alueella noin kolmasosassa tapauksista.

Jäljitetyistä tartunnoista noin puolet tapahtui samassa taloudessa asuvilla. Työpaikoille tartunnoista jäljitettiin 14 prosenttia, oppilaitoksiin ja harrastuksiin molempiin 7 prosenttia ja ravitsemisliikkeisiin noin 3 prosenttia. tartunnoista. Päiväkodeissa oli paljon joukkoaltistuksia, mutta vain yksittäisiä tartuntoja.

Saila Kiuttu, Maiju Ylipiessa, Susanna Jääskeläinen

STT

