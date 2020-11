– Kyllä tämä on vähän häiriintynyt pasuuna, sanoo halikkolainen Raila Tuominen hellyyttä äänessään.

Hellyyden kohde on Tuomisen katetulla terassilla komeileva pasuunakukka, joka ei tunnu noudattavan pasuunakukkien maailmanjärjestystä. Pasuunakukan kukinta-aika on heinä-elokuussa, mutta Tuomisen keltainen pasuunakukka alkoi tänä vuonna kukkia syyskuun loppupuolella. Nyt kun marraskuu alkaa olla kohta puolivälissä, kasvi on täydessä kukassa.

– Yleensä ensimmäiset kukat tulevat siihen kesä-heinäkuussa ja nyt syyskuussa. Ja se ensimmäisenä avautunut kukka on tuossa edelleen, Tuominen ihmettelee.

Kukan loistokasta kukintaa ovat käyneet katsomassa myös naapurit.

Selitys pasuunakukan myöhäiselle heräämiselle lienee Raila ja Juhani Tuomisen asunnossa huhtikuussa sattunut vesivahinko. Sen seurauksena isäntäväki muutti mökille ja kukka jäi kotimieheksi.

– Viiteen kuukauteen tänne ei tullut vettä ja me asuimme muualla, eikä täällä ollut kuin remppamiehiä. Kukka oli hiukan hunningolla.

Syyskuussa Tuomiset palasivat takaisin kotiin, ja jo sitä ennen he olivat käyneet kastelemassa kukkaa. Kotiuduttuaan Raila Tuominen alkoi suorastaan hemmotella sitä.

– Arvatkaa, olenko pitänyt terassilla yöllä lämpöpatteria? hän naurahtaa.

– Ja kolmena yönä, kun on ollut pakkasasteita, olen kiertänyt sen ympärille kaksi villasaalia. Lapsenlapsi sitä vähän ihmetteli.

Raila ja Juhani Tuominen saivat pasuunakukan neljä vuotta sitten mökkinaapuriltaan Hertta Luceniukselta naapuriavun palkaksi. Silloin taimi oli pieni, mutta vuodessa se kasvaa lähes metrin verran lisää pituutta.

Kylmän kauden alkaessa komistus viedään autotalliin talvehtimaan, ja keväällä se pääsee jälleen terassille.

– Keväällä sitä pitää leikata, ja niitä pätkiä saa kuka haluaa, Raila Tuominen vinkkaa.