Marrassää jatkuu lauhana – ilma viitisen astetta tavallista lämpimämpi

Marraskuun aikana Suomessa on rikottu lämpöennätyksiä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Toistaiseksi marraskuu on ollut neljästä kuuteen astetta tavanomaista lämpimämpi. Etenkin pohjoisessa talvi alkaa olla myöhässä.

– Keskimäärin tähän aikaan vuodesta suurimman osan maasta pitäisi pysyä pakkasen puolella. Lähinnä ihan Etelä- ja Lounais-Suomessa keskilämpötilat ovat tavallisesti enää plussan puolella. Nyt ennustettu viiden vuorokauden jakso on viitisen astetta keskimääräistä lämpimämpi, päivystävä meteorologi Henri Nyman kertoo STT:lle.

Ilmastonmuutoksen vaikutus voi hänen mukaansa näkyä siinä, että lämpötilat ovat aavistuksen verran korkeampia kuin mitä ne olisivat ilman ilmaston lämpenemistä. Nyman muistuttaa kuitenkin, että lämpövaihtelut kuuluvat marraskuuhun.

– Suomen säähän vaikuttaa kaikkein eniten vallitseva säätyyppi. Nyt näitä etelän ja lännen välisiä ilmavirtauksia, joista sitä lämpöä tulee Euroopasta ja Atlantilta, on riittänyt, hän sanoo.

– Kokonaisuutena marraskuukin voi heilahtaa, jos tulee kylmä loppupuoli, Nyman huomauttaa.

Etelässä mittari voi kivuta kymmeneen asteeseen tulevalla viikolla

Lähipäivinä säähän ei ole luvassa suuria muutoksia, vaan koko maassa vallitsee lauha, etelänpuoleinen ilmavirtaus.

Tiistain ja keskiviikon vaiheella on tulossa lämmin puhallus, jolloin etelässä voi olla jopa kymmenen astetta lämmintä. Tämä on reilusti yli viisi astetta tavanomaista lämpimämpää keskimääräisiin päivän ylimpiin lämpötiloihin verrattuna.

Ajoittaisia sateita liikkuu tänään lähinnä länsirannikolla ja Pohjois-Suomessa. Huomenna saapuu vähän yhtenäisempi sadealue lounaasta. Tiistain vastaisena yönä ja tiistain aikana rintamavyöhyke liikkuu Suomen yli.

– Pääasiassa sateet ovat vettä, mutta ihan tuossa itärajan tuntumassa ja pohjoisessa voi sataa lunta ja räntää. Mitään merkittäviä lumikertymiä ei mihinkään ole tulossa, sen verran lauhaa kauttaaltaan on, Nyman sanoo.

Lapistakin lumet ovat sulamassa ehkä Käsivarren tuntumaa lukuun ottamatta. Ennusteiden mukaan ilma saattaa kuitenkin viiletä ensi viikon lopussa.

Jessica Suni

STT

