Massa ennustaa Hamiltonin kasvavan kaikin tavoin ohi Schumacherin

Entinen formula 1 -ajaja Felipe Massa uskoo, että Lewis Hamilton pyrkii rikkomaan kaikki Michael Shumacherin mittavat ennätykset. Hamiltonilla on tilaisuus yltää saksalaismestarin seitsemän maailmanmestaruuden ennätykseen sunnuntaina Istanbulissa, ja Massa arvelee hänen myös neuvottelevan Mercedeksen kanssa historiallisen arvokkaasta kuljettajasopimuksesta.

Hamilton varmistaa mestaruuden, jos hän menettää sunnuntaina Valtteri Bottakseen verrattuna korkeintaan kahdeksan pistettä.

– Lewisista voi tosiaan tulla parhaista parhain. Siitä puhutaan vuosia ja vuosia, mahdollisesti jopa vuosikymmeniä, Massa arvioi F1 Nation -lähetyksessä brittikuskin asemaa.

Massa on seurannut myös Hamiltonin sopimusneuvotteluita. Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff vakuutti aiemmin syksyllä, että talli jatkaa entisessä kokoonpanossa. Hamilton vihjaili Imolan kilpailun jälkeen, ettei häntä välttämättä nähdä radoilla ensi vuonna.

– Luulen, että hän järjestelee itselleen 2-3 vuoden sopimusta, ja sen hän myös ansaitsee. Hän erottuu muista kuljettajista kaikin tavoin, joten se näkyy ansaitusti myös hänen palkkiossaan, Massa totesi.

Massan mielestä Hamilton hallitsee lajia juuri kuten hänen monivuotinen tallitoverinsa Schumacher.

– Michael poikkesi muista kuljettajista kaikessa. Tilastoissa, ennätyksissä ja myös palkkioissa. Hänen ansiostaan myös monen muun ajajan tulot paranivat. Hamilton pyrkii mielestäni samaan.

Hamilton on riistänyt Schumacherilta jo kilpailuvoittojen ja paalupaikkojen ennätykset.

STT

