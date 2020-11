Meyer Turun yt-neuvottelut päätökseen, 84 irtisanotaan – kaikkiaan työt ovat loppuneet 250 ihmiseltä

Laivanrakennusyhtiö Meyerin Turun telakka on saanut irtisanomisia koskevat yt-neuvottelut päätökseen. Niiden lopputuloksena työt loppuvat 84 ihmiseltä varustelu- ja suunnittelutoiminnoissa. Irtisanottuihin kuuluu yhdeksän työntekijää ja 75 toimihenkilöä.

Aiemmin elokuussa ilmoitettujen ja syksyllä jo toteutettujen 166 irtisanomisen myötä työsuhde päättyy kaikkiaan 250 ihmiseltä. Osa toteutuu eläke- ja muiden järjestelyiden kautta. Alkuperäinen arvio irtisanomisten määrästä yt-neuvottelujen alkaessa huhtikuussa oli 450.

Meyer Turku on perustellut irtisanomisia koronakriisillä, joka on muuttanut risteilymarkkinoita ja laivanrakennusteollisuutta dramaattisesti.

– Ikävä kyllä meidän on välttämätöntä tehdä näitä kivuliaita muutoksia sopeutuaksemme markkinatilanteeseen, joka on muuttunut voimakkaasti tämän vuoden aikana. Teemme jatkuvasti töitä varmistaaksemme telakan tulevaisuuden pitkällä aikavälillä, Meyer Turun toimitusjohtaja Tim Meyer sanoo tiistaina lähetetyssä tiedotteessa.

Tilauskirjan venyttäminen ”tärkeä askel”

Aiemmin on kerrottu, että telakka suljetaan joulun tienoolla kolmeksi viikoksi. Sulkeminen toteutetaan lomautuksina, lomina sekä muina vapaajärjestelyinä, yhtiöstä kerrottiin. Sulkemisella haetaan säästöjä.

Meyer Turku sai venytettyä tilauskirjaa vuoteen 2026, mistä seurasi, että vuosittainen tuotantomäärä laskee.

– Siitä johtuen tuotantoaikataulut vähän muuttuivat. Siellä on hiljaisempaa hetkeä joulun ympärillä, kertoi telakan viestintäpäällikkö Tapani Mylly aiemmin STT:lle.

Huhtikuussa Meyer Turku ilmoitti neuvottelevansa asiakkaidensa kanssa tilauskirjan venyttämisestä vuodesta 2025 eteenpäin. Tarkoitus on jaksottaa työt tasaisemmin vuosille 2025 ja 2026.

– Asiakkaiden markkinatilanne on niin vaikea koronasta johtuen tällä hetkellä, että ei ole odotettavissa uusia laivatilauksia useaan vuoteen, Mylly sanoi.

Tiistaina lähetetyssä tiedotteessa telakka toteaa, että tilauskirjan venyttäminen oli ”tärkeä askel koko suomalaisen risteilylaivarakennussektorin stabilisoimiseksi, kunnes markkinat palautuvat mahdollistamaan uudet laivatilaukset”.

STT

