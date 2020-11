Mielenosoituksissa vaadittu ääntenlaskennan jatkamista – Arizonassa Trumpin kannattajat moittivat Fox Newsin ennustetta

Yhdysvalloissa ihmiset ovat kokoontuneet kaduille eri puolilla maata vaatimaan presidentinvaalien ääntenlaskun jatkamista sen jälkeen, kun istuvan presidentin Donald Trumpin kampanjatiimi on vaatinut sen lopettamista useissa vaa’ankieliosavaltioissa. Ääntenlaskun jatkamista ovat vaatineet erityisesti demokraattien kannattajat.

Arizonan Phoenixissa kaduilla ovat kuitenkin olleet Trumpin kannattajat, Guardian-lehti kertoo. Sen mukaan mielenosoittajat ovat parjanneet esimerkiksi Fox Newsia, joka on ennustanut demokraattien Joe Bidenille voittoa osavaltiossa. Ääntenlasku on Arizonassa yhä kesken, ja osa suurista medioista ei ole vielä antanut siitä tulosennustetta.

Yleensä Fox Newsia on pidetty Trumpille myötämielisenä mediana.

STT

