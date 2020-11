Ministereihin kohdistuvia vakavia uhkauksia tulee ilmi joitain vuodessa

Valtioneuvoston jäseniin kohdistuvia vakavaksi luokiteltavia uhkauksia tulee ilmi joitain tapauksia vuodessa, kertoo valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen.

Hänen mukaansa määrä on pysytellyt jotakuinkin samalla tasolla kuin aiemmin, jos verrataan vaikkapa edelliseen vuoteen. Lievempää häirintää ja uhkailua tapahtuu tätä enemmän.

Kurvisen mukaan päätös siitä, meneekö tapaus poliisitutkintaan, perustuu tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Jokainen tapaus arvioidaan huolella.

– Siinä arvioidaan sitä uhkan tasoa, se on määräävä tekijä, Kurvinen sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa kaikkiin tapauksiin, jotka voivat vaarantaa valtioneuvoston jäsenten tai virkamiesten toiminnan, suhtaudutaan vakavasti.

– Me teemme arvion kaikissa tapauksissa, ja osa tapauksista johtaa jatkotoimenpiteisiin ja osa ei johda, Kurvinen sanoo.

Ennakointi keskeistä, some osana toimintaympäristöä

Turvallisuusjohtajan mukaan ministereiden turvallisuudesta huolehtimisessa ja uhkien arvioinnissa korostuu ennakointi.

– Me katsomme etukäteen asioita, ja siltä osin kuin jotain ilmenee, tarkastelemme niitä tapauksina ja myös ilmiöinä. Ja sitä kautta pyritään myös ottamaan ne huomioon valtioneuvoston toiminnassa.

Ennakointi käsittää Kurvisen mukaan kaiken toiminnan, mitä turvallisuuteen voidaan liittää, sillä esimerkiksi sosiaalisen median toimintaympäristöä ei voi juuri erotella reaalimaailman toimintaympäristöstä.

Sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr.) kohdistunutta epäiltyä laitonta uhkausta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tänään.

Epäillyssä uhkauksessa on kyse sosiaalisessa mediassa julkaistuista viesteistä.

Susanna Jääskeläinen

STT