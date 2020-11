Ministeri Saarikko MT:ssä: Olympiaurheilua odottaa niukkuuden aika

Olympiaurheilussa on edessä niukkuuden aika. Rahapeliyhtiö Veikkauksen tulojen aukkoa korvataan valtion pussista, mutta tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) muistuttaa Maaseudun Tulevaisuudelle koronatuen loppuvan.

Olympiakomitealle valittava uusi puheenjohtaja joutuu aloittamaan toimessaan haastavassa toimintaympäristössä. Saarikko vahvistaa, että olympiaurheilun rahoitusta joudutaan leikkaamaan.

– Tulevina vuosina jaossa on niukkuutta, Saarikko sanoo.

Tinkimistä joudutaan tekemään niin harrastustoiminnassa kuin olympiaurheilussakin. Lasten harrastamisen ja huippu-urheilun välillä valintaa ei Saarikon mukaan tulla tekemään.

– Me tarvitsemme tervettä isänmaallisuutta ja kansallistunnetta vahvistavia kokemuksia, jota huippu-urheilu tarjoaa. Toisaalta huippu-urheilijoita ei ole ilman junioritoimintaa, Saarikko kertoo.

Leikkaukset juontavat juurensa tiede- ja kulttuuriministerin pöydällä odottaviin Veikkauksen tulevaisuuden ratkaisuihin. Kun koronakriisi iski Suomeen, hallitus teki päätöksen ottaa valtion hoidettavaksi aukon, joka urheilulle ja liikuntaan jaettaviin rahapelitoiminnan tuottoihin syntyi koronan ja pelihaittojen torjunnan vuoksi.

STT

Kuvat: