Monen salolaiskiinteistön viemäriputket vetävät viimeisiään

Salossa on paljon yli 40-vuotiaita kiinteistöjä, joiden viemäriputket kaipaavat korjausta. Salolainen lvi-suunnittelija ja -asiantuntija Jarmo Viander LVI- ja Energiatekniikka Viander Oy:stä muistuttaa, että monissa kiinteistöissä viemäriremontilla alkaa olla jo kiire.

Kun ongelmaan tartutaan ajoissa, viemäriputket voidaan korjata sukittamalla eli sujuttamalla vanhan putken sisään uusi putki. Sukitus on helpompaa ja edullisempaa kuin putkien uusiminen. Mutta jos putkisto pääsee riittävän huonoon kuntoon, sukitus ei enää onnistu.

– Salossa on tehtykin tänä vuonna paljon sukituksia, mutta tahdin pitäisi kiihtyä aika lailla, jotta kaikki viemäriputket saataisiin korjattua silloin, kun ne vielä voi sukittaa. Niistä kerrostaloista, jotka kaipaavat sukitusta, vasta kolmasosassa se on tehty. Ja päälle tulevat vielä rivitalot ja omakotitalot, Viander toteaa.

– Salossa on sama tilanne kuin muissakin kaupungeissa: ihmiset ovat heränneet tähän asiaan vähän myöhään, sanoo salolaisen NF Sukitus Oy:n toimitusjohtaja Ismo Peltonen.

Viemäriputkien kunnossapito on helppo unohtaa, koska putket ovat piilossa talon rakenteissa.

– Putkien annetaan helposti olla vaan niin kauan, kun ei tule mitään tukoksia tai hajuhaittoja, Viander kuvailee.

Ikävin yllätys on, kun viemäriputki on vuotanut likavesiä rakennuksen alustatilaan. Silloin edessä on iso imu- ja puhdistustyö. Tällaisia hälytysmerkkejä ei kannata odottaa, vaan helpoin merkki viemäriremontin tarpeesta on putkiston ikä.

Vianderin mukaan sukituksen tarpeessa ovat 1940–1970-luvun valurautaiset ja betoniset viemäriputket sekä 1970-luvun alkupuolen muoviset viemäriputket.

– 1950- ja 60-lukujen taloissa sukitus pitäisi jo tehdä. Siellä ei tarvitse enää edes kuvata putkia ensin, sillä tarve on selvä.

Samaa sanoo Ismo Peltonen.

– Jos rakennuksella on ikää 60 vuotta, alkaa olla käsillä viimeiset hetket, että putkistot saadaan korjattua hallitusti. Uusimpia putkia, joita on jo sukitettu, ovat 1980-luvulla asennetut valurautaputket.

Jos uudemmissa taloissa viemärit eivät enää vedä, putkiston kunto kannattaa kartoittaa kuvaamalla. Jos putket ovat vain kuluneita, ne voidaan yleensä sukittaa. Pienet reiät tai halkeamat eivät toimenpidettä haittaa.

– Jos taas putkissa on paljon painumia tai osia irti, silloin putkistoa joudutaan uusimaan, Viander kertoo.

Sukitusmenetelmä on kehitetty 1970-luvulla. Suomessa ensimmäisiä sukituksia tehtiin 1990-luvulla kunnallisviemäreihin, ja kiinteistöjen sisäpuolisia sukituksia on tehty parinkymmenen vuoden ajan.

Alan yrityksiä on runsaasti, mutta salolaisia toimijoita on vain yksi, NF Sukitus Oy, joka on tehnyt sukituksia vuodesta 2008. Yritys urakoi Salon lisäksi Lohjan, Turun ja Tammisaaren seuduilla.

– Sukituksen suosio on kasvanut selvästi viimeisen viiden vuoden aikana. Kysyntää on tosi paljon. Meillä on vuoden työjono, Ismo Peltonen kertoo.

Peltonen varoittaa kuluttajia aggressiivisista kotimyyjistä, jotka tarjoavat ilmaisen arvion ja voivat sen jälkeen painostaa asiakkaan tekemään nopean saneerauspäätöksen.

– Yleensä viemäriremontilla ei ole niin kiire, että se pitäisi aloittaa heti. Jos viemärit vielä toimivat, ei asian kanssa kannata panikoida, vaan toimia maltillisesti ja pyytää putkimieheltä arviota siitä, mitä kannattaisi tehdä, Peltonen neuvoo.

Sukitus on suosittu vaihtoehto, koska sen kustannukset ovat vain noin kolmanneksen perinteisen putkiremontin kustannuksista. Lisäksi se aiheuttaa vähemmän myllerrystä, koska talon rakenteita ei tarvitse purkaa. Usein asukkaat asuvat asunnossa remontin ajan.

– Sukituksen takia pesutilat ovat 1–2 viikkoa poissa käytöstä, kun perinteisessä putkiremontissa menee helposti pari kuukautta. Sukituksen ajaksi asiakkaan käyttöön toimitetaan yleensä kuivakäymälä, Viander kertoo.

Sukitus tapahtuu asentamalla paineilman avulla viemäriputkeen epoksilla kyllästetty polyesterihuopasukka. Kun sukka kovettuu putkessa, se uudistaa putkiston. Vanhan viemäriputken sisälle muodostuu uusi muoviputki, joka lisää veden virtausta.

– Sukitettujen viemäriputkien mainostetaan kestävän jopa 50 vuotta. Ja kyllä ne ainakin yli 30 vuotta kestävät, Viander sanoo.

Viemäriputkien tehokkaita tuhoajia ovat olleet muun muassa kotitalouksissa käytettävät viemärinavaushapot. Viander jättäisi ne kokonaan kaupan hyllylle.

– Niillä on pilattu paljon. Paras tapa avata tukkeutunut viemäri on mekaaninen puhdistus. Hajulukko vaan auki ja sinne kertynyt lika ja hiukset pois.

Viemäriputkien elinikää voi pidentää myös kunnollisella huuhtelulla. Moni käyttää kaksitoimisessa wc-pöntössä aina vain pienempää huuhtelua, mutta kaikki muu paitsi pelkkä virtsa kannattaa vetää alas isommalla huuhtelulla, jotta tukoksia ei syntyisi.

Salolaisissa taloyhtiöissä suositaan sukitusta

Tänä vuonna viemäriputkien sukitus on tehty Salossa muun muassa Inkerinkadulla sijaitsevassa Asunto Oy Siltavoudissa. Vuonna 1962 rakennetun kerrostalon valurautaiset viemäriputket laitettiin uuteen uskoon.

– Sukituksella saatiin putkistolle lisää käyttöikää – toiveemme on, että kymmeniä vuosia. Sukitus ei edellytä rakenteiden rikkomista, minkä takia monessa taloyhtiössä päädytään siihen, sanoo isännöitsijä Erkki Kaskela Salo Isännöinti Oy:stä.

– Jos viemäriremontti tehtäisiin perinteisellä menetelmällä, jouduttaisiin uusimaan kylpyhuoneet kaikissa asunnoissa, vaikka joku osakkeenomistaja olisi juuri tehnyt kylpyhuoneremontin. Sukituksessa ei mitään tarvitse purkaa, hän jatkaa.

Kaskela toteaa, että isoissa kasvukeskuksissa, kuten Helsingissä, Turussa ja Tampereella, asunto-osakeyhtiöissä suositaan perinteisiä linjasaneerauksia, joiden yhteydessä uusitaan viemäriputkien lisäksi vesijohdot sekä kylpyhuoneiden pinnat ja kalusteet, joskus jopa keittiön pinnat ja kalusteet. Salossa sellaisia ei juurikaan harrasteta.

– Salossa on paljon vanhoja taloyhtiöitä, joissa rahkeet eivät riitä sellaisiin saneerauksiin, Kaskela sanoo.

Salo Isännöinnissä on yli 50-vuotiaissa taloyhtiöissä teetetty lvi-tekniikan kuntoarvio ja kuunneltu asiantuntijan arvio viemäriputkiston kestoiästä. Toimenpiteisiin on ryhdytty tämän perusteella.

– Jos saneerauksen tekemistä venytetään, voi olla, että pian putkia ei enää saa sukitettua ja silloin ei ole vaihtoehtoja. Silloin on tehtävä perinteinen putkiremontti, ja silloin tarvitaan rahaa, Kaskela summaa.