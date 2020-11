Tshekki jätti tehottoman Leijona-ryhmän tylysti nollille – ”Ylivoima oli huonoa”

Suomen miesten toinenkin ottelu jääkiekon EHT-kotiturnauksessa päättyi tappioon. Lauantaina oli Helsingissä Tshekin vuoro viedä turnauspisteet maalein 2-0 (1-0, 1-0, 0-0).

Torstaina Leijonia tukisti Venäjä, sen alle 20-vuotiaiden maajoukkue 6-2. Kahta päivää myöhemmin Tshekki jätti Suomen nollille.

– Tänään pelattiin taktisesti viisaammin kuin avausottelussa. Viisikkona tekeminen oli parempaa, Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi.

Suomi piristyi kolmannessa erässä takaa-ajoon ja painosti rajustikin, mutta Liigan Tapparasta pitkältä ajalta tuttu Tshekin maalivahti Dominik Hrachovina piti 24 torjunnalla nollan. Kahdessa ensimmäisessä erässä hän oli päässyt turhankin vähällä, 12 torjunnalla.

Suomen päätöserän painostusta kuvaa, että Suomi pääsi pelaamaan kolme ylivoimaa, Tshekki ei ainuttakaan.

– Ylivoima oli huonoa. Kiekollista rohkeutta pitäisi olla enemmän, miesylivoimalla Leijonien aloitteellisimpiin pelaajiin kuulunut Tapparan puolustaja Valtteri Kemiläinen pohti.

– Saatiin Tshekille kolmannessa erässä muutama jäähy, mutta syöttöjen ja laukausten laatu jäi harmittamaan, päävalmentaja Jalonen lisäsi.

Vastassa muukalaislegioona

Suomi pelaa turnauksen päätöspäivänä sunnuntaina Ruotsia vastaan kunniastaan. Ruotsikin on hävinnyt turnauksen ensimmäiset ottelunsa, mutta sai sentään lohdutuspisteen venytettyään lauantaina ratkaisun Venäjää vastaan voittomaalikisaan.

Tshekki pelaa sunnuntain ensimmäisessä ottelussa Venäjän alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta vastaan turnausvoitosta. Tshekki on voittanut molemmat pelaamansa ottelut varsinaisella peliajalla, Venäjä hukkasi voittomaalikilpailussa yhden turnauspisteen Ruotsille.

Tshekin joukkue Helsingissä on koronatilanteen pakosta melkoinen muukalaislegioona. Tshekissä virusepidemia on syksyn aikana pahentunut niin, että maan jääkiekon pääsarja Extraliiga on varotoimena keskeytetty.

Niinpä Tshekin päävalmentajan Filip Beranin katse kääntyi EHT-joukkuetta kootessaan Suomen Liigaan, jossa on perinteisesti pelannut paljon tshekkikiekkoilijoita. Kauden ensimmäiseen Tshekin valmennusjohto kelpuutti peräti 11 Liigan tshekkipelaajaa vahvistettuna KHL:n Jokerien puolustajalla David Sklenickalla.

Tuttua Tshekkiä

Tshekin taktiikassa ei ollut lauantaina mitään yllättävää. Maa on aina luottanut vastahyökkäysten voimaan. Suomikin, viime kädessä maalivahti Sami Rajaniemi, joutui ottamaan vastaan lukuisia läpiajoja, kun Leijonien puolustus repeili.

Hyvä huono esimerkki Tshekin terävyydestä saatiin toisen erän alussa, kun Liigan Lukossa mainion alkukauden pelannut puolustaja Vili Saarijärvi unohti keskialueella selkäpuolelleen tshekkihyökkääjä Jan Ordosin, joka kiiruhti tekemään 2-0-maalin.

Suomen onneksi Liigan Jukureissa torjujana ylitöihin tottunut Rajaniemi pysäytti Tshekin läpiajoja ja piti Suomen jotenkuten mukana pelissä.

Debytanteilla opettelemista

Suomella on kotiturnauksessaan mukana 12 Leijonien ensikertalaista. Joukkue on koottu yksinomaan kotimaisen Liigan pelaajista, joten hapuilu on ymmärrettävääkin.

Toisaalta keväällä 2019 Jalosen valmentama Leijonat hämmästytti jääkiekkomaailmaa, kun se käytännössä ilman NHL-pelaajia voitti maailmanmestaruuden. Silloinen MM-ryhmä oli kuitenkin treenannut leirillä yhteispeliä viikkokausia.

Reima Rautiainen

STT

Kuvat: