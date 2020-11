Myös Iranissa uusi ennätys koronatartuntojen määrässä, myös USA ja Saksa ilmoittivat jälleen ennätysluvuista

Iranissa rekisteröitiin lauantaina yli 9 400 uutta koronavirustartuntaa vuorokaudessa. Määrä on maan korkein koko pandemian aikana.

Iranin koronavirustilanne on Lähi-idän synkin. Syyskuussa maahan rantautunut koronaviruksen toinen aalto on koko ajan pahentunut.

Iranin presidentti Hasan Ruhani kertoi lauantaina uusista rajoituksista, joilla pyritään hidastamaan koronan leviämistä. Muun muassa kaikki ei-välttämättömät liikkeet ja yritykset on tiistaista alkaen suljettava viimeistään iltakuudelta. Määräys koskee maan pääkaupunkia Teherania ja kaikkia muita kaupunkeja, ”joiden väkiluku on korkea”.

Iran ei ole koko pandemian aikana ottanut käyttöön täydellistä koronasulkua, vaikka maan tilanne on ollut vakava. Ruhanin mukaan pakotteiden jo muutenkin rasittama talous ei kestäisi pitkää koronasulkua.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Iranissa on kuollut koronaviruksen seurauksena yli 37 800 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna maassa on kuollut 448 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on 65.

Worldometerin luvuissa on ajoittain havaittu epäjohdonmukaisuuksia.

Myös Saksassa raportoitujen koronatartuntojen määrässä tehtoiin uusi ennätys, kun Saksassa rekisteröitiin vuorokauden kuluessa 23 400 uutta koronavirustartuntaa. Luvuista kertoi Robert Koch -instituutti Bild-lehden mukaan.

Yhdysvallat rikkoi vuorokaudessa todettujen koronatartuntojen määrän ennätyksen jo kolmatta päivää peräkkäin. Viimeisimpänä kuluneen vuorokauden aikana uusia tapauksia todettiin yli 127 000.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.bild.de/ratgeber/2020/ratgeber/aktuelle-daten-corona-rki-mehr-als-23000-neuinfektionen-130-todesfaelle-73511706.bild.html

STT