Mysteeriampuja tappaa laulujoutsenia Perniössä – metsästä löytyi jälleen kuollut lintu

Perniön Naarjärven lähistöltä löytyi viikonloppuna jälleen kiväärillä ammuttu laulujoutsen. Lintu lojui käytännössä samassa paikassa keskellä metsää, josta löydettiin tasan kolme viikkoa aiemmin samalla asetyypillä ammuttu laulujoutsen.

– Toinen laulujoutsen oli varmaan noin puolen metrin päässä siitä paikasta, josta ensimmäinen löytyi. Jollain on todella erikoiset huvit. En keksi mitään järjellistä syytä ampua laulujoutsenia, pudistelee Ylikulman metsästysyhdistyksen puheenjohtaja Teemu Turunen.

Hänelle asiasta vinkkasi alueella asuva Eeva Koskinen, joka oli havainnut kuolleen joutsenen lenkkipolkunsa varrella.

Turunen kävi sunnuntaina tunnistamassa linnun ja teki tapauksesta jälleen rikosilmoituksen poliisille.

– Kyse on tosiaan kahdesta eri linnusta. Luodinreiät ovat ihan eri paikoissa ja toisen linnun kohdalla luoti oli lävistänyt koko kehon tullen ulos selkäpuolelta, Turunen tarkentaa.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että molemmat laulujoutsenet on ampunut sama henkilö. Kun teko on toistuva ja kuollut lintu on tuotu molemmilla kerroilla samalle paikalle, huokuu ampujasta Turusen arvion mukaan ylimielisyys.

– Ihan varmaan tekijällä on tiedossa, että ensimmäinen tapaus on havainnollistettu ja yleisesti tiedossa. Siksikin tekijä vaikuttaa ylimieliseltä. Toivotaan, että hän jää kiinni ja joutuu vastuuseen teoistaan.

Laulujoutsen on Suomessa rauhoitettu eläinlaji eikä sille siten saa aiheuttaa harmia. Ympäristöministeriö on määritellyt ohjeellisen korvaushinnan rauhoitetuille lajeille. Laulujoutsenen kohdalla se on 2 018 euroa.

Naarjärven tapauksissa ongelmallista on kuitenkin se, ettei kenelläkään ole silminnäkijähavaintoja mahdollisesta tekijästä. Turusen mukaan on kuitenkin selvää, että aluetta tarkkaillaan ainakin paikallisen metsästysyhdistyksen toimesta nyt aiempaa isommalla suurennuslasilla.

– Edelleen tässä puhutaan laittomuuksista. En jaksa uskoa, että esimerkiksi maanviljelijöillä olisi mitään syytä ampua joutsenia. Jos taas miettii metsästäjän näkökulmasta, niin toisinaan voidaan ajattaa lintuja pois ruokintapaikoilta, mutta en jaksa uskoa, että sellaisesta olisi nyt kyse, hän pyörittelee.

Kaikenkaikkiaan tapauksessa ihmetyttää se, miksi ampujan uhreiksi ovat valikoituneet juuri laulujoutsenet. Lintulaji on ihmiselle käytännössä harmiton, eikä Suomen kansallislinnun ulkonäönkään tai elintapojen pitäisi risoa ketään.

– En pysty ymmärtämään, miten jotakuta voi näin kovin rassata joutsenet, Turunen pudistelee.

Juttua päivitetty klo 16.55: Lisätty Teemu Turusen sitaatti, jossa hän vahvistaa kyseessä olevan kaksi eri laulujoutsenta.