Nelosluokkaan heikentynyt hurrikaani Iota rymisteli kohti Hondurasia

Hurrikaani Iota eteni tiistaina hieman heikentyneenä kohti Hondurasia. Myrsky oli edellispäivänä rantautunut Nicaraguaan viitosluokan hurrikaanina, mutta eteni nyt neloskategorian voimakkuudella.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus (NHC) on ennustanut, että hurrikaani tuo tullessaan katastrofaalista tuulta, hengenvaarallisia myrskytulvia ja voimakkaita rankkasateita. Iotan odotetaan laantuvan keskiviikkoon mennessä edetessään sisämaahan.

Uutistoimisto AFP:n mukaan hieman ennen rantautumistaan Iotan aiheuttamat myrskytuulet puhalsivat kovimmillaan noin 72 metriä sekunnissa. Tiistai-iltapäivään mennessä tuulet olivat laantuneet huomattavasti ja tuulennopeus oli keskimäärin enää noin 33 metriä sekunnissa.

Karibianmeren rannikolla oli valmistauduttu Iotan saapumiseen. Hondurasissa, Guatemalassa ja Nicaraguassa evakuoinnit aloitettiin viime viikolla, vaikka alue ei ole vielä selvinnyt edellisen, Etaksi nimetyn myrskyn aiheuttamista tuhoista.

Nicaraguan itärannikolla asuva 80-vuotias Prinsila Glaso kertoi maanantaina uutistoimisto AFP:lle, että hänen oma kotikuntansa oli ”tuhoutunut” Etan myötä. Hän kertoi pelkäävänsä, ettei Iota jätä enää juuri mitään jälkeensä.

Ainakin kaksi ihmistä kuollut Iotan vuoksi

BBC:n mukaan Iota on vuoden tähän mennessä voimakkain hurrikaani ja toinen marraskuussa muodostunut hurrikaani, joka on voimistunut viitoskategorian hurrikaaniksi. Edellisen kerran näin tapahtui vuonna 1932.

Iotan vuoksi on kuollut ainakin yksi ihminen myrskyn riehuessa Nicaraguan rannikolta itään sijaitsevalla Kolumbialle kuuluvalla Providencian saarella. Myrsky aiheutti saarella laajaa tuhoa.

Kolumbian presidentti Ivan Duque kertoi uutiskanava CNN mukaan maanantaina, että Iota oli tiettävästi tilastohistorian ensimmäinen viitoskategorian hurrikaani, joka on iskenyt Providencian sekä toisen Kolumbialle kuuluvan saaren San Andresin alueelle.

Duquen mukaan Providencian saaren infrastruktuurista jopa 90 prosenttia joutui Iotan runtelemaksi. Myös paikallinen lentokenttä on tällä hetkellä käyttökelvoton.

Saaret kuuluvat Kolumbialle, mutta sijaitsevat maantieteellisesti lähempänä Keski-Amerikan rannikkoa.

AFP:n mukaan Iotan kerrotaan aiheuttaneen toisenkin kuoleman. Nainen oli kuollut myrskyn seurauksena erityisesti alueen alkuperäisväestön asuttamassa yhteisössä Ngabe Buglessa.

Ennätyksellinen hurrikaanikausi

CNN:n mukaan Iotan aiheuttamat aallot tullaan huomaamaan ympäri Keski-Amerikkaa aina Jukatanin niemimaalle saakka. Lisäksi myrskyn kirnuama aallokko nuolee rantoja myös idän suunnalla Jamaikalla ja etelässä Kolumbiassa.

Eta iski marraskuun alkupuolella Keski-Amerikkaan neloskategorian hurrikaanina, mutta heikentyi sittemmin trooppiseksi myrskyksi. Eta aiheutti laajaa tulvimista sekä maanvyörymiä. Myrskyn vuoksi kuoli 200 ihmistä.

Tämän vuoden hurrikaanikausi Atlantilla on ollut ennätyksellinen: tähän mennessä on todistettu jo 30 nimettyä myrskyä ja 13 hurrikaania. Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttaman merivesien lämpenemisen vuoksi hurrikaanit pysyvät entistä pidempään voimakkaina vielä rantautumisen jälkeenkin.

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54962005?fbclid=IwAR35U1IiRrZr2mVo1rKMp7cL_YXWewXfWMzm_tDZmSsX_lslKk-pi8KJMhY

https://edition.cnn.com/2020/11/17/weather/hurricane-iota-tuesday/index.html

STT

Kuvat: