Nordean tietomurtojutussa kahdelle vankeutta – yhden miehen syytteet hylättiin Pohjanmaan käräjäoikeudessa

Pohjanmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa Nordean tietomurtojutussa, jossa oli syytettynä kolme miestä. Kyse oli muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeästä maksuvälinepetoksesta.

Käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1992 syntyneen eli 28-vuotiaan miehen kolmen vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen. Vuonna 1993 syntynyt eli 27-vuotias mies tuomittiin kahden vuoden vankeuteen, oikeus kertoo tiedotteessaan. Rikokset kohdistuivat pääosin Nordeaan ja sen asiakkaisiin.

Kolmannen syytetyn syytteet oikeus hylkäsi. Hänen osaltaan syyllisyydestä jäi varteenotettava epäily.

Pidemmän vankeustuomion saanut 28-vuotias Sebastian Joni Ilari Karikko työskenteli haastehakemuksen mukaan tekoaikaan Nordeassa. Hänet tuomittiin törkeästä tietomurrosta, törkeästä maksuvälinepetoksesta sekä kahdeksasta lievemmästä rikoksesta.

Toinen vankeustuomion saaneista, 27-vuotias Ramin Tarkan Björk puolestaan tuomittiin törkeästä maksuvälinepetoksesta sekä neljästä lievemmästä rikoksesta.

Jutun pääkäsittely pidettiin syyskuussa, jolloin kuultiin useita todistajia ja oikeus vastaanotti asiakirjatodistelua. Oikeuden mukaan näyttö oli tuomittujen osalta vakuuttavaa.

Oikeus katsoi, että törkeä maksuvälinepetos on ollut erityisen suunnitelmallinen. 28-vuotiaan osalta oikeus piti erityisen moitittavana törkeään tietomurtoon liittyneitä lavastustoimia. Toisen tuomitun osalta oikeus otti lieventävänä asiana huomioon, että tämä on myötävaikuttanut rikostensa selvittämiseen.

Käräjäoikeus tuomitsi kaksikon maksamaan yhteisvastuullisesti Nordealle vahingonkorvauksena yli 276 000 euroa sekä noin 70 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Kolmesta syytetystä kaksi työskenteli tekoaikaan Nordeassa. Heistä toisen syytteet siis käräjäoikeus hylkäsi. Syyttäjä vaati kaikille kolmelle vankeusrangaistuksia.

Rikokset ajoittuivat kesään 2019.

STT

Kuvat: