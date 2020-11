Norja sulki halpalentoyhtiö Norwegianin piikin – talousvaikeuksissa oleva yhtiö ei saa valtiolta tukipakettia

Norjassa hallitus ei päätynyt myöntämään uutta tukea talousvaikeuksissa olevalle halpalentoyhtiölle Norwegianille. Yhtiö pyysi valtiolta miljardien kruunujen eli satojen miljoonien eurojen avustusta koronakriisistä selviytymiseen.

Maan kauppa- ja teollisuusministerin Iselin Nybön mukaan lentoyhtiön tukeminen ei ole tällä hetkellä parasta käyttöä veronmaksajien rahoille eikä vapaan kilpailun hengen mukaista.

Norwegianin toimitusjohtaja Jacob Schram luonnehti päätöstä tuoreeltaan iskuksi vasten kasvoja ja sanoi yhtiön tulevaisuuden olevan nyt huomattavasti epävarmempi.

Norwegianin liiketulos oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla lähes 500 miljoonaa euroa tappiollinen. Liiketulos oli miinuksella myös vuosi sitten vastaavaan aikaan, mutta tänä vuonna tappiot olivat noin kuusinkertaiset vuoden takaiseen verrattuna.

Lainatakaukseen armonaikaa

Valtio tuki viimeksi keväällä maan ilmailualaa. Tuolloin Norwegiania tuettiin kolmella miljardilla kruunulla eli vajaalla 230 miljoonalla eurolla.

Valtio on myös lähtenyt takaamaan lentoyhtiöiden lainoja. Norwegianin tapauksessa lainatakauksen suuruus on kolme miljardia kruunua.

Maanantaina kerrottiin, että hallitus päätti lainojen takaisinmaksuajan lykkäämisestä tautitilanteen jatkuessa. Norwegianin Schram on kuitenkin jo aiemmin sanonut, että lainatakaus ei riitä auttamaan yhtiötä pitkittyneen kriisin läpi.

Norwegianin tukalaan tilanteeseen on haettu ratkaisua myös yhtiön omistajien kesken. Keväällä velkojien saatavia muutettiin Norwegianin osakkeiksi.

Norwegian myös kertoi aiemmin tänä vuonna myyneensä kymmenen Boeing 737 Next Generation -lentokonetta.

Yhtiö omistaa myös 18 Boeing 737 Max -konetta. Konetyyppi on yhä maailmanlaajuisessa lentokiellossa.

