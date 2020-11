Ohisalo Ylellä: Kilpailu kevään kuntavaaleissa käydään Helsingissä vahvasti kokoomuksen ja vihreiden välillä – vihreiden puheenjohtaja ei lähde itse ehdolle pormestariksi

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ei lähde ehdolle Helsingin pormestariksi ensi kevään kuntavaaleissa. Ohisalo kertoi Ylen Ykkösaamussa tukevansa tehtävään puoluetoveriaan Anni Sinnemäkeä (vihr.), jos Sinnemäki lähtee ehdokkaaksi.

– Helsinki tarvitsee sellaista johtajuutta, joka kerää joukkoja yhteen eikä hajota. Sanon, että vahva kannatukseni tulee Anni Sinnemäelle, jonka toivon lähtevän kisaan mukaan. Hän pärjäsi viime vaaleissa erittäin hyvin. Hän on johtanut Helsinkiä erittäin hyvin ottein, Ohisalo kertoi.

Ohisalo ennakoi, että kilpailu kevään kuntavaaleissa Helsingin osalta käydään vahvasti kokoomuksen ja vihreiden välillä. Samalla hän pohti nykyisen pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) päätöstä olla hakematta pormestarin virkaa keväällä.

– Jäin pohtimaan, että onko Vapaavuori laskenut todennäköisyyksiä ja katsonut, että mikä todennäköisyys hänellä olisi enää näissä vaaleissa voittaa vihreitä. Kilpailuhan varmasti tullaan käymään vahvasti vihreiden ja kokoomuksen välillä. Vihreillä on mahdollisuus saada ensimmäistä kertaa vihreä pormestari pääkaupunkiin. Sen eteen teemme kovasti töitä.

Helsingin kaupunginvaltuustossa on 85 jäsentä. Kokoomus on tällä hetkellä pääkaupungin valtuuston suurin puolue 24 edustajalla ja vihreät toiseksi suurin 21 paikalla. Kolmantena näihin selvällä erolla on SDP 12 valtuutetulla.

Näkyvä pormestariehdokas voi nostaa koko puoluetta

Viime kuntavaaleissa Vapaavuori oli selkeästi kaupungin suosituin ehdokas noin 30 000 äänellä. Vapaavuoren henkilökohtainen äänisaalis oli lähes kolmasosa kaikista kokoomuksen Helsingissä saamista äänistä. Pormestariehdokkaana olleen Vapaavuoren merkitystä on pidetty suurena sille, että kokoomus säilytti suurimman puolueen aseman pääkaupungissa.

Toiseksi suosituin ehdokas oli vihreiden Sinnemäki lähes 9 000 äänellä. Sinnemäki on sittemmin toiminut Helsingissä apulaispormestarina. Hän on sanonut kertovansa tulevista pormestarihaluistaan vuodenvaihteen tienoilla.

Eilen pääkaupungin pormestarikisaan ilmoittautui perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Perussuomalaisille on nykyisessä valtuustossa viisi paikkaa.

Toista viiden paikan puoluetta eli RKP:tä johtava oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toivoo, että kuntavaaleissa keskityttäisiin asiakysymyksiin henkilökysymysten sijaan. Hänen mukaansa kuntavaalien fokuksen ei tulisi olla esimerkiksi Helsingissä tulevassa pormestarissa.

– Meille RKP:ssä on aivan selvää, että haluamme tehdä työtä asukkaiden ja heidän parhaansa eteen, kehittää kuntiamme ja tehdä se hyvässä yhteistyössä, Henriksson sanoi puheessaan RKP:n puoluevaltuustossa.

– Varjelkoon meitä sellaiselta politiikalta, jonka tavoitteena on luoda vastakkainasettelua ja polarisoitumista. Kuntien asukkaat ympäri Suomen ansaitsevat luottamushenkilöitä, jotka etsivät ratkaisuja konfliktien sijaan. Kuntavaalien on oltava kuntavaalit.

Ohisalo ei Ylellä kertonut, lähteekö itse ehdolle kevään kuntavaaleissa. Hän kertoi palaavansa asiaan myöhemmässä vaiheessa.

Ydinvoimalle vihreää valoa vihreiltä

Ohisalo pohti Ylen haastattelussa myös muun muassa mahdollisuutta siirtää Tulli valtiovarainministeriön alaisuudesta sisäministeriön alaisuuteen. Siirtämisellä voitaisiin hänen mukaansa keskittää viranomaisten resursseja.

Kysyttäessä vihreiden kantaa ydinvoimaan Ohisalo kertoi puolueen kannan muuttuneen eritoten ilmastonmuutoksen takia.

– Kantamme on, että ilmastonmuutos on globaalin pallon suurin riski, uhka ja suurin kysymys. Meidän täytyy vähentää päästöjä jokaisessa yhteiskunnassa. Ydinvoimakantamme on, että tarvitsemme energiapaletin, jossa on useita erilaisia energian tuotannon muotoja. Mieluiten uusiutuvia ja päästöttömiä. Ydinvoimaenergia on siinä mielessä päästötöntä, että hiilidioksidipäästöjä saadaan laskettua. Siinä on toki muut omat haittavaikutuksensa, Ohisalo sanoi.

Ohisalo kertoi myös, että vihreät on valmis hyödyntämään pienydinvoimaloita, jotka voisivat olla ratkaisu esimerkiksi Helsingin hiilikasoihin.

– Ajattelen, että periaateohjelmamme mahdollistaa sen, että emme sulje tätä (ydinvoiman) vaihtoehtoa pois, Ohisalo sanoo.

Ohisalo korosti haastattelussa myös ilmastonmuutoksen ratkaisemisen tärkeyttä ja peräänkuulutti nopeita toimia.

– Meidän on toimittava nyt, ja olisi pitänyt toimia jo 30 vuotta sitten, kun vihreät on perustettu. Meidän äänemme ei vielä silloin kuulunut tässä yhteiskunnassa niin hyvin, kuin mitä se kuuluu nyt.

