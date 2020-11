Koronavirustartunnoista kertovassa jutussa (SSS printtilehti 11.11.2020) on ristiriitaista tietoa koronan ilmaantuvuusluvusta Varsinais-Suomessa.

Ero selittyy tarkasteluajanjaksoilla. Tekstissä mainittu ilmaantuvuusluku 62,9 on laskettu ajanjaksolta 26.10.–8.11. ja kartan 65,9 on laskettu ajanjaksolta 28.10.–10.11.