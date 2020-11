Oikeudenkäynti PS-nuorten tviitistä alkaa – kolmea syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Pirkanmaan käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä perussuomalaisten nuorten viimevuotista tviittiä. Kolmea ihmistä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Yhdistys julkaisi ennen eurovaaleja Twitter-tilillään kuvan tummaihoisesta perheestä. Tviitissä oli saateteksti ”Äänestä perussuomalaisia, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”. Yhdistys myönsi tviitin olleen harkitsematon ja hyvien tapojen vastainen.

Nuorisojärjestö ja perussuomalainen puolue ovat sittemmin katkaisseet siteensä ja puolueella on nyt uusi nuorisojärjestö. Erkaantumisen taustalla on se, ettei nuorisojärjestö hyväksynyt puolueen esittämää sääntömuutosta, jonka tarkoitus oli hillitä rasistia kannanottoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti periä yhdistykselle myöntämiään avustuksia takaisin tviitin vuoksi. Järjestö on valittanut takaisinperinnästä hallinto-oikeuteen. Kesäkuussa Perussuomalaiset nuoret ry asetettiin konkurssiin.

