Olympiajärjestäjät tervehtivät rokoteuutista ”helpottuneina” – töitä jatketaan silti Tokion kisoja varten kaavailtujen varotoimien perusteella

Tokion 2021 kesäolympialaisten järjestäjät iloitsivat alkuviikon hyvistä koronarokoteuutisista. Järjestäjät totesivat, että tieto nopeasta rokotekehityksestä on ”helpottava”, mutta samalla he korostivat suunnitelmiaan tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi.

Järjestäjät ilmoittivat, että suunnitellut varotoimet pysyvät ennallaan rokotekehityksestä huolimatta eikä kisojen järjestämien ole rokotteen varassa.

Pfizer ja Biontech kertoivat maanantaina, että yhtiöiden kehittämä rokote on alustavien tulosten mukaan 90-prosenttisen tehokas. Rokote saattaa saada myyntiluvan jo tämän vuoden puolella.

– Uutinen on myönteinen ja helpotus, olympialaisten huollosta vastaava Hidemasa Nakamura totesi.

– Me keskitymme silti edelleen testaukseen ja muihin varotoimiin, koska rokote ei vielä ole käytössä.

