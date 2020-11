”Onkos täällä kilttejä lapsia”, kuuluu visiirin, maskin tai turvavälin takaa – joulupukin syli pysyy tänä vuonna lasten ulottumattomissa

Joulun alla kauppakeskuksissa kiertelevä, iloisesti vilkutteleva joulupukki on ollut yleensä vuosittainen, tuttu näky. Pukkiperinteestä pidetään kiinni useissa kauppakeskuksissa myös tänä vuonna, mutta poikkeusjärjestelyin.

Kauppakeskus Jumbossa Vantaalla joulun avajaisia vietettiin eilen lauantaina, ja paikalla oli myös joulupukki. Pukki ei ollut kuitenkaan suoranaisesti lasten tavattavissa, vaan hän kyyditsi lapsia kauppakeskuksen käytävillä ”Korvatunturin junalla”. Sekä joulupukilla että paikalla olevilla tontuilla oli yllään kasvomaskit.

Pukkiin ei vastaisuudessakaan saa lähikontaktia hänen vieraillessaan Jumbossa.

– Joulupukki istuu alueella, joka on rajattu aidalla. Lapset voivat jutella hänen kanssaan turvavälit säilyttäen aidan toiselta puolelta tai tähän tarkoitukseen varatulla puhelimella. Lapset voivat myös jättää joulupukille kirjeen aidassa olevaan postilaatikkoon, kertoo kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro STT:lle.

Lehtoaron mukaan joulupukin paikalle tuloa pohdittiin Jumbossa pitkään.

– Tutkimme muun muassa virtuaalijoulupukki-vaihtoehtoa sekä muita ratkaisuja sen sijaan, mutta emme kuitenkaan kokeneet, että mikään voisi korvata aitoa joulupukkia tässäkään tilanteessa. Uskomme, että näillä järjestelyillä lapset voivat nähdä joulupukkia turvallisesti.

Joulupukki, muista turvaväli!

Joulupukki on paikalla myös Tampereella kauppakeskus Ratinan joulun avajaisissa. Jumbon tapaan myös Ratinassa pukin saapumista pohdittiin tarkkaan.

– Pitkän aikaa mietittiin, onko meillä pukkia vai ei. Sitten tulimme siihen päätökseen, että joulupukki on niin olennainen osa joulua ja lapsille tärkeä jouluinen juttu, että joulupukin monet varmasti haluavat nähdä, kertoo kauppakeskuspäällikkö Mervi Ahola STT:lle.

Ratinassa pukki kiertelee kauppakeskuksessa ja enimmäkseen ulkona. Pukin päällä ei nähdä maskia, mutta visiiri on yhä pohdinnassa. Aholan mukaan Ratinassa luotetaankin ennen kaikkea turvaväleihin.

– Ei ole mitään paikkaa, missä hän pysähtyisi ja ottaisi vastaan lapsia, eikä hän ota lapsia syliin. Ja toki joulupukin kanssa on käyty läpi sitä, että etäisyys pitää säilyttää ja muistaa turvallisuus.

Koronatilanteen takia tänä vuonna on peruttu monia joulutapahtumia, kuten esimerkiksi Helsingin joulukadun avajaisparaati. Eilen kerrottiin, että myös Hurstin perinteinen vähävaraisten joulujuhla Helsingissä joudutaan perumaan koronarajoitusten takia. Asiasta uutisoivat muun muassa Iltalehti ja MTV.

Raitis ja autoileva pukki onkin nyt koronatestissä käyvä pukki

Koronasta huolimatta pukki tuntuu olevan odotettu vieras myös monessa kodissa. Helsingissä neljän vuoden ajan joulupukkipalveluita tarjonnut Janne kertoo saaneensa tänä vuonna jo suurin piirtein yhtä paljon varauksia kuin aiemminkin.

– Ihmiset ovat olleet iloisia ja sanoneet, että on kiva kun teet tämmöisenäkin aikana tätä, Janne sanoo STT:lle.

Niitäkin toki löytyy, jotka ovat ilmaisseet huolensa siitä, voiko pukkivierailut hoitaa turvallisesti kodista toiseen. Jotkut pukkipalveluja tavallisesti tarjoavat ovat myös kertoneet, etteivät aio koronan takia pukkikeikkoja tehdä.

Facebookissa pukkipalveluaan mainostanut Janne kertoo, että hän aikoo käydä jouluviikolla koronatesteissä ja käyttää pukkikeikoilla visiiriä.

– Minulle tämä on tärkeää, haluan ilahduttaa lapsia. Mietin kyllä myös muunneltua järjestelyä, että olisin käynyt vain ovella huikkaamassa. Mutta nyt mennään aika perinteisellä tavalla. Tosin syliin eivät lapset voi tulla, turvavälit pidetään.

Miia Sebany

STT

