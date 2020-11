Oppilasmäärien paisuttelusta syytetty Porin aikuislukion ex-rehtori saa tänään tuomion

Satakunnan käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa Porin aikuislukion entistä rehtoria syytetään oppilasmäärien paisuttelusta. Syyttäjä vaatii ex-rehtorille vähintään kahden vuoden vankeusrangaistusta.

Syytteiden mukaan nainen ilmoitti aikuislukion oppilasmäärät väärin vuosien ajan, minkä takia lukiolle maksettiin liikaa valtionosuuksia lähes 2,9 miljoonaa euroa. Naista syytetään törkeästä avustuspetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syytteen mukaan rehtori jätti poistamatta aikuislukion opiskelijarekisteristä opiskelijoita, jotka eivät sinne kuuluneet. Syyttäjän haastehakemuksen mukaan hän vähintään tuplasi oppilasmäärät vuosina 2012-2018.

Esimerkiksi syksyllä 2017 lukiossa oli oikeita oppilaita vain 78. Rehtori ilmoitti kuitenkin 248 oppilaasta, eli ”haamuoppilaita” oli 170, syytteessä sanotaan.

– Ottaen huomioon, että Porin kaupunki on joutunut palauttamaan perusteetonta etua 2 880 557 euroa ja väärien tietojen antaminen on toistunut vuosittain useiden vuosien ajan, ei teko ole vähäinen, syytteessä sanotaan.

Ex-rehtori kiistää syytteet ja on vaatinut niiden hylkäämistä. Oikeudelle toimitetun kirjallisen vastauksen mukaan nainen hyväksyi koulusihteerin valmistelemat oppilaslistat, joiden hän luotti olevan oikein ja joiden valmisteluun hän ei osallistunut.

Vastauksen mukaan aikuislukiossa oppilaiden opiskelustatusta voi olla myös vaikea määrittää ja opiskelijamäärät vaihtelevat jopa viikottain.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: