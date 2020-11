Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ei aio enää kysy työnhakijoiltaan ikää, jotta tiedostamattomasti tapahtuva ikäsyrjintä saadaan kitkettyä. Tavoitteena on, että asenteet eivät pääse vaikuttamaan siihen, keitä kutsutaan työhaastatteluun.

SOK:n aloittama pilotti on levitetty koko S-ryhmän myymälöiden, ravintoloiden ja esimerkiksi ABC-liikennemyymälöiden rekrytointeihin. SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalon mukaan iällä on harvoin vaikutusta siihen, miten hyvin ihminen sopii työhön. Sen sijaan vaikuttavat osaaminen, koulutustausta, oppimiskyky ja asenne työntekoon.

S-ryhmä oli toissa vuonna mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n aloitteesta käyntiin lähteneessä Työ ei syrji -kampanjassa. SOK toteutti muutaman osuuskaupan kanssa kokeilun, jossa työtä haettiin nimettömästi ilman tietoja iästä tai sukupuolesta.

Sen perusteella koko S-ryhmässä päätettiin jättää iän ja syntymävuoden kysyminen hakemuksista kokonaan uuden henkilötietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Täysi-ikäisyys varmistetaan tarvittaessa.

SOK:n henkilöstöjohtaja Susa Nikulan mukaan seniorityöntekijöiden arvostus on nostettava yhteiskunnassa nykyistä korkeammalle, jos ihmiset halutaan saada pysymään motivoituneina työelämässä yhä pidempään. SSO:n työntekijöiden keski-ikä on yli 37 vuotta; henkilökuntaa on 15-vuotiaista 65-vuotiaisiin.