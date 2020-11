Päätös AND1-turnauksen järjestämisestä tehdään joulukuun alussa

Perinteisesti vuoden alussa pelattavan Salon suurimman vuosittaisen junioriturnauksen, koripallon AND1-turnauksen, kohtalosta päätetään joulukuun alussa. Asiasta kertoi turnausjohtaja Kirsi Aarikka-Laanti.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on voimassa 20 henkilön kokoontumisrajoitus, jonka on määrä jatkua 25. marraskuuta asti. Turnauksen järjestävä Vilpas venyttää siis päätöstään tämänhetkisen rajoitusikkunan loppuun.

Aarikka-Laannin mukaan turnaus on tarkoitus järjestää, mikäli viranomaiset antavat siihen luvat.

Poikkeusjärjestelyjä on suunniteltu esimerkiksi ruokailun osalta: turnauksessa on käytössä kaksi ruokalaa jonojen välttämiseksi. Lisäksi käytössä on liiton ja seuran jo käytössä olevat ohjeistukset otteluiden ja turnausten järjestämiseen.

– Lisäksi esimerkiksi majoituskouluissa pintojen, kuten ovenkahvat, puhdistusta tehostetaan, Aarikka-Laanti suunnittelee.

Vuosi sitten AND1-turnaukseen osallistui 117 joukkuetta ja noin 1 300 pelaajaa. Turnaus pelattiin 11 eri koulussa tai hallissa.

Turnauksella on myös valtava vaikutus Vilppaan talouteen. Turnauksesta on jäänyt seuralle noin 50 000 euroa, jolla on muun muassa hillitty kausimaksujen kasvamista.​