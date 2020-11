Paimiossa moottoritien kylkeen kaavailtu biokaasulaitos etenee – 2,4 miljoonan rahoitus varmistui

Paimioon suunniteltu biokaasulaitoshanke eteni ison harppauksen, kun työ- ja elinkeinoministeriön 2,4 miljoonan euron tukipäätös varmistui tiistaina. Kyse on kokonaisuudessaan 10 miljoonan euron hankkeesta, joka toteutuessaan vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 7 000 tonnia.

BioGPaimio Oy:n hanketta suunnittelee ja toteuttaa Envor Group Oy, joka rakentaa parhaillaan vastaavaa biokaasu- ja lannoitelaitosta Poriin. Porin laitos valmistunee ensi kesänä.

– Kyse on merkittävästä päätöksestä meidän ja koko alueen kannalta. Laitos hyödyntää maataloustuotteiden massoja ja lantaa, lopputuotteena syntyy biometaania pääasiassa liikennekäyttöön ja luomulannoitetta, kertoo Envor Groupin hallituksen puheenjohtaja Mika Laine.

BioGPaimio Oy:n hanke on odottanut ministeriön päätöstä ja nyt sen tultua hanketta voidaan toden teolla ruveta toteuttamaan. Mukana BioGPaimio Oy:ssä ovat lisäksi Erpe Oy ja Paimion Yrityskehitys Oy.

– Hanke on iso, joten tarvitsemme vielä lisää sijoittajia. Meillä on positiivisia sitoumuksia jonkin verran, uskomme että hanke etenee suunnitelmien mukaan. Töitä pitää toki vielä tehdä, Laine sanoo.

Laitos tulee käyttämään Envorin kehittämää uuden tyyppistä biokaasureaktoria, mikä soveltuu erityisesti maatalouden biomassojen, eli lietelannan ja nurmirehun, tehokkaaseen käsittelyyn.

BioGPaimio Oy:n tuotantolaitos on tarkoitus sijoittaa Paimion Yksykkönen-yritysalueelle, jonne halutaan luoda merkittävä logistiikka- ja kiertotalouden keskus. Alue on moottoritien välittömässä läheisyydessä, vieressä sijaitsee Nesteen liikennemyymälä.

– Biokaasun tankkausasema voisi sijoittua liikenneaseman yhteyteen, ja mahdollisesti sitä toimitetaan myös muualle, Laine sanoo.

Laineen mukaan biokaasulaitoksen suunniteltu tuotto on kolme miljoonaan kuutiota biometaania vuodessa, mikä vastaa samaa määrää dieseliä litroina.

– Laitoksen positiivinen ympäristövaikutus on merkittävä, tuotetun biokaasun päästövähennys vastaa suurin piirtein seitsemää miljoonaa kiloa hiilidioksidia. Kyse on merkittävästä päästövähennyksestä. Raaka-aineita löytyy seudulta kyllä, se ei tule olemaan ongelma, Laine sanoo.

Toinen tuote on luomulannoite, jonka markkinatilanne on viime parin vuoden aikana parantunut. Luomulannoitteiden menekkiä on edistänyt lainsäädännön ohella yleinen asennemuutos ja kestävän kehityksen suosiminen.

Laine uskoo, että biokaasun käyttö liikennepolttoaineena tulee yleistymään lähivuosina.

– Monet yritykset ovat ilmoittaneet ottavansa jakeluliikenteessä käyttöön biokaasuajoneuvoja. Edelläkävijät ovat jo liikkeellä. Biokaasu tulee korvaamaan etenkin raskaassa liikenteessä dieseliä.

Itse laitos tulee olemaan noin tuhannen neliömetrin kokoinen. Laine sanoo, ettei biokaasulaitos aiheuta juurikaan hajuhaittoja, sillä prosessit ovat suljettuja.

– Kaikki jäte kulkee suljetuissa putkissa ja säiliöissä. Lannoitteeksi toimitettava mädätekin on lähes hajutonta, kun se kulkenut biokaasuprosessin läpi, Laine sanoo.

BioGPaimion projekti etenee ensi vuonna suunnittelun, luvituksien ja rahoitusneuvottelujen merkeissä. Laine arvelee, että rakentamaan voidaan päästä ensi vuoden loppupuolella ja laitos voisi olla toiminnassa vuonna 2023.

Paimion biokaasulaitoksen saama rahoitus on osa työ- ja elinkeinoministeriön 33,2 miljoonan euron investointitukipakettia seitsemälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle. Tuki on suunnattu hankkeille, jotka tarjoavat uusia energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Nyt tukea saavat seitsemän hanketta ovat yritysten omia, tarkkaan harkittuja hankkeita. Ne ovat uusia innovatiivisia demohankkeita, joiden odotetaan monistuvan ja olevan mallina muillekin vähähiilisyyshankkeille. Tämä tukimuoto on jatkossakin relevantti, vaikka lisärahoitusta ja uusia tukimuotoja saattaakin olla tulossa EU:n koronaelpymisrahoista, totesi ministeriön tiedotteessa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).