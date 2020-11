Miesten SM-koripallon historiassa neljänneksi eniten otteluita päävalmentanut Sami Toiviainen on ollut keskiviikon kaltaisessa tilanteessa jo varsin usein ennenkin. Siis kohdannut uuden seuran väreissä edellisen kauden joukkueensa.

Keskiviikon iltapuhde kuitenkin poikkeaa tänään hieman aikaisemmista. Merkittävä osa hänen elämästään – ensisijaisesti perhe – on edelleen Tampereella. Sen ylpeys Pyrintö toimi Toiviaisen työnantajana kolme edelliskautta.

– Tietyllä lailla lähtökohdat ovat tietysti erilaiset kuin tavanomaiseen otteluun. Ei niin, että pelin voittamisen merkitys olisi minulle jotenkin erityisen suuri. On kuitenkin kivaa nähdä paljon tuttuja pelaajia, Toiviainen mainitsee.

Päävalmentaja matkustaa Tampereelle ehtiessään, kuten vaikkapa ensi viikolla perjantaisen BC Nokia -vierasottelun jälkeisenä vapaana viikonloppuna. Perhe vierailee myös satunnaisesti Salossa.

Vaikka Pyrintö muuttui täksi kaudeksi suhteellisen paljon, lukeutuvat Osku Heinonen, Panu Peltokangas sekä Kilpisen veljekset edelleen pelaavaan rotaatioon.

Otanta on tältä kaudelta pieni, mutta etenkin takamies Lassi Kilpinen on aloittanut terävästi. Pistekeskiarvo näyttää kovilla heittoprosenteilla kolmeatoista, ja koriin johtaneita syöttöjä on tullut keskimäärin 3,2.

– Lassi on mennyt jokaisena kautenaan eteenpäin, mutta nyt hän on välttynyt vammoilta. Pelityyli, jossa heittämiselle näytetään usein vihreää valoa, sopii Lassille varmasti, Toiviainen miettii.

Korisliigan pelaajalegendoihin laskettava Damon Williams oli mukana Pyrinnön valmennustiimissä viime kaudella. Hän jatkaa myös tällä kaudella Miikka Sopasen apuna.

Pyrinnön hyökkäyspeli nojaa paljon nopeisiin yksi vastaan yksi -ratkaisuihin. Joukkue on ottanut toiseksi eniten kahden ja neljänneksi eniten kolmen pisteen heittoja. Asiat tapahtuvat siis hyökkäyspäässä nopeasti. Toiviainen näkee tässä Williamsin kädenjälkeä.

– Taktinen ajattelumalli tulee sieltä, ja onhan Damonilla mainiot edellytykset opettaa pelaajille henkilökohtaista taitoa. Tietysti hän opettelee vielä valmentamista, jossa isojen kokonaisuuksien hallinta on tärkeää. Valmentajana Damon ei ole ainakaan toistaiseksi näkyvä tai räiskyvä persoona.

Pyrinnön neljän ensimmäisen ottelun voittoputki pääsi jossain määrin yllättämään Toiviaisen.

– Iso pelitavallinen muutos on tuonut heille kilpailuetua näinä kauden alkuviikkoina. Etenkin hyökkäystehot ovat tietysti olleet loistavat yli 97 tehdyn pisteen keskiarvolla.

Melkeinpä pakollista on puhua Pyrinnön paikkapuolustuksesta. Helsinki Seagulls puhkoi sen perjantain ottelun toisella puoliajalla.

– Juttelin Laakson Jussin (Seagullsin päävalmentaja ja aikanaan Toiviaisen apuvalmentaja Kauhajoella) kanssa paikka-asiasta sunnuntaina. Tyhmyyttähän se olisi, ellemme ottaisi hyökkäyksessämme vaikutteita Seagullsin tekemisestä.

– Isoin asia on silti se, ettemme rupea miettimään Pyrinnön paikkaa liikaa. Ensisijainen keskittyminen pitää olla omassa hyökkäyspelissämme, Toiviainen muistuttaa.

VILPAS–PYRINTÖ KESKIVIIKKONA KELLO 18.30 SALOHALLISSA

Missä mennään?

Lähtökohdat: Mielenkiintoinen missä mennään -testi molemmille joukkueille. Vilppaan vire on ollut nouseva, mutta tasonmittarit puutteellisia. Pyrintö surffaili aallonharjalla hyvän pelaamisen ja kevyimmän mahdollisen alkuohjelman myötä, kunnes lauantain toinen puoliaika osoitti pelisysteemin haavoittuvat puolet. Monipuolisen Marlon Johnsonin poissaolo on tamperelaisille iso menetys.

Seuraa häntä: Ladarien Griffin. ”Tilastomies”. Korisliigan torjuntatilaston ykkönen. Yksi kahdeksasta kolmen pisteen heitosta on onnistunut, hädin tuskin 40 prosenttia vapaaheitoista on onnistunut. Vaikka kauko- ja vapaaheittoprosentit eivät ole olleet aiemmin uralla priimaa, löytyy potentiaalia toki paljon parempaan.

Kokoonpanot:

Vilpas: Tyler Cheese, Myles Stephens, Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Perttu Blomgren, Ladarien Griffin, Aatu Kivimäki, Elias Eerikinharju, Jeremiah Wood. Poissa: Riku Laine, Teemu Rannikko.

Pyrintö: David Gonzalvez, Osku Heinonen, Shawn Hopkins, Justus Kilpinen, Lassi Kilpinen, Valtteri Leppänen, Marcus Lewis, Panu Peltokangas, Tomas Pihlajamäki, Brady Skeens. Poissa: Marlon Johnson.

Tulosennuste: 95–87