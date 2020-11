Pandemiakin löysi tiensä maalaukseen – Perttelin Taideseuran näyttely esittelee laajan kirjon eri tekijöiden töitä

Maailmaa koetteleva koronaviruspandemiakin löytyy tämänvuotisista Perttelin Taideseuran Vuodensatoa-näyttelyn töistä Salon kirjastossa.

– Nämä olivat viimeisiä, joita tein kansalaisopiston kurssilla keväällä ja ne jäivät vähän keskenkin, Seija Nieminen esittelee kahta abstraktia työtään.

Hän viimeisteli ne kotonaan ja toi mukaan yhteisnäyttelyyn, johon osallistuu yhteensä 12 seuran jäsentä vaihtelevalla määrällä töitä.

– Seurassa on jäseniä nyt 24. Ihmiset ovat aika hyvin osallistuneet näyttelyihin, kertoo seuran toiminnanvetäjä Merja Mäki.

Taideseura on perustettu 39 vuotta sitten, joten ensi vuonna on tiedossa juhlavuosi, jonka kunniaksi vuotuinen näyttely pidetään Perttelin kirjastossa.

Seuran perusti aikoinaan ryhmä kansalaisopiston harrastemaalareita, joista muutama on vieläkin seuran jäsen.

Seija Niemisen harrastus virisi kuitenkin myöhemmin, vuonna 2006.

– Tämä on sellainen sit kun -harrastus, hän selittää.

Eläkkeelle jäätyään hän meni kansalaisopiston kurssille ja on sen jälkeen kokeillut monia eri tekniikoita akvarelleista tussimaalaukseen.

Abstraktit työt eivät kuitenkaan ole hänelle tavanomaisia.

– Aika paljon maalaan maisemia, hän sanoo.

Missä työt ovat?

– Suurin osa on kotona ja sukulaisilla, hän sanoo.

Vielä tuoreempi maalari on taideseuran toiminnanvetäjä, sillä hän alkoi maalata vasta muutettuaan Saloon seitsemän vuotta sitten.

– Olen tehnyt rakukeramiikkaa aikaisemmin ja liityin seuran jäseneksi vuonna 1991, Merja Mäki kertoo.

Rakukeramiikkaa hän teki Perttelissä asuessaan ja toimi myös kansalaisopistossa ohjaajana.

Vaihtaessaan maalaukseen hän päätti ryhtyä tekemään akvarelleja.

– Se on vähän samanlaista kuin raku, ei koskaan tiedä, mitä tulee, Mäki sanoo.

Pitkään maalausta on harrastanut puolestaan Anneli Jalonen, joka aloitti jo vuonna 1976. Seuraava vuosikymmen jäi tosin väliin. Hän toi näyttelyyn kesän valoa pursuavan taulun, jossa on paljon keltaista.

– Tämä on tehty heinäkuussa Lehmirannan kurssilla, hän kertoo.

Jalonen käy maalaamassa myös kansalaisopiston ryhmissä.

Esillä olevissa töissä on käytetty monia eri tekniikoita. Hanna-Kaisa Sulavuori-Kettula esittelee akryylikaatomaalausta, jossa hän on jättänyt reunat esille. Niistä näkee, miten akryylimaalaus on syntynyt.

– Se valutetaan, Sulavuori-Kettula selittää.

Hän on tuonut näyttelyyn myös yhden Suomen taiteilijat yhdistyksen vuosinäyttelyssä olleen työn. Työ oli elokuussa Helsingin Kaapelitehtaalla pidetyssä näyttelyssä.

Sekatekniikalla valmistuneessa työssä on käytetty keramiikkaa, akryylia sekä yhdistetty mehiläisvahaa ja valokuvia.

Näyttelyyn ovat tuoneet töitään myös Elvira Forsman, Liisa Halonen, Paula Rauman, Antti Risku, Jorma Tenhunen, Kristiina Tiikkainen, Milja Turunen ja Soili Vierimaa.

Perttelin Taideseuran Vuodensatoa-näyttely Salon kirjastossa 3.12. saakka.