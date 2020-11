Pelastusalus toi 255 siirtolaista Sisiliaan – mereltä pelastetut laitetaan koronakaranteeniin

Pelastusalus Open Arms tavoitti lauantaina Italialle kuuluvan Sisilian saaren rannikon ja luovutti 255 siirtolaista italialaisviranomaisille. Espanjalaisjärjestö kertoi asiasta Twitter-tilillään.

Järjestön mukaan yhteensä 184 aikuista ja 71 ilman saattajaa kulkenutta alaikäistä siirrettiin kahteen italialaisalukseen, joissa heidät laitetaan koronakaranteeniin.

Open Arms oli pelastanut yhteensä 20 Afrikan maasta tulleet siirtolaiset merihätään joutuneista veneistä tiistain ja keskiviikon aikana.

Järjestön mukaan ainakin viisi ihmistä kuoli ääriään myöten lastatun kumiveneen käännyttyä ympäri merellä Libyan rannikon ulkopuolella.

Lisäksi kuusikuukautinen vauva menehtyi aluksella olleen lääkintätiimin pelastusyrityksistä huolimatta.

Eurooppaan merenkulkuun sopimattomilla veneillä pyrkivien siirtolaisten määrässä on havaittu selvää kasvua tänä vuonna.

Lämmin sää on yllyttänyt edellisen viikon aikana sotia ja köyhyyttä pakenevia siirtolaisia lähtemään Välimerelle ja kohti Eurooppaa.

Aiemmin tällä viikolla Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM kertoi, että yli 70 siirtolaisen on uskottu hukkuneen torstaina Välimerellä Libyan rannikon edustalla. Veneessä kerrottiin olleen yhteensä yli 120 ihmistä.

Lisäksi Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestö kertoi kahdenkymmenen siirtolaisen hukkuneen Libyan rannikon edustalla erillisessä haaksirikossa. Järjestö kertoi Twitter-tilillään avustaneensa torstaina kolmea naista, jotka olivat ainoat onnettomuudesta selvinneet.

– Paikallisten kalastajien pelastamat (naiset) olivat shokissa ja kauhistuneita. He olivat nähneet läheistensä katoavan aaltojen alle, kuolevan silmiensä edessä, järjestö kertoi tviittissään.

Lääkärit ilman rajoja syyttää EU:ta siirtolaisten kuolemista

Monet siirtolaiset ovat hukkuneet Välimerellä, ja tuhansia Libyan rannikkovartiosto on palauttanut Libyaan. Rannikkovartioston toimia ovat tukeneet Italia ja EU. Enimmäkseen palautetut joutuvat vankeuteen – ja usein kauhistuttaviin oloihin.

Lääkärit ilman rajoja syyttikin perjantaina Euroopan unionia siirtolaisten kuolemista Välimerellä.

– Vastuu näistä kuolemista lepää täysin EU:n jäsenvaltioiden harteilla, arvioi Lääkärit ilman rajoja -järjestön humanitaaristen asioiden neuvonantaja Hassiba Hadj Sahraoui järjestön tiedotteessa.

Hänen mukaansa siirtolaisten kuolemat ovat konkreettinen ja väistämätön lopputulos sille, miten EU-maat jättävät avustamatta ja aktiivisesti estävät järjestöjen pelastusalusten toiminnan.

– Se, että Euroopan hallinnot tai EU-komissio sanovat olevansa suruissaan näistä kammottavista hengenmenetyksistä on parhaimmillaankin tekopyhää, hän jatkoi ja vaati mainitsemiaan toimijoita myöntämään vastuunsa.

Yli sata ihmistä menetti henkensä alle 72 tunnin sisällä

Tiedotteen mukaan edellinen viikko on ollut erityisen synkkä Välimerellä. Yli sata ihmistä kuoli alle 72 tunnin sisällä yhteensä neljässä eri haaksirikossa.

Järjestön mukaan tänä vuonna lähes 700 ihmistä on kuollut pyrkiessään pakenemaan Libyasta Välimeren ylitse. Näistä ainakin 267:stä on kerrottu sen jälkeen, kun Sea-Watch 4 -alus otettiin kiinni Italian viranomaisten toimesta Palermon satamassa syyskuun puolivälin jälkeen, kertoo järjestö.

Yhteensä kuuden avustusjärjestön aluksen toiminta on estetty viranomaisten toimesta, ja Sisiliaan lauantaina siirtolaisia tuonut Open Arms on järjestön tiedotteen mukaan ainoa siviilialus, joka voi edelleen jatkaa pelastustoimintaansa Välimerellä.

https://twitter.com/openarms_found/status/1327596229463846918?s=20

https://twitter.com/MSF_Sea/status/1326942277542010882?s=20

https://www.msf.org/eu-policies-blame-refugee-shipwrecks-central-mediterranean

STT

Kuvat: