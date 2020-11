Perniön vanhustentaloissa isot lämmitystaparemontit

Perniön vanhustentaloyhdistys aikoo muuttaa kolmen rivitalonsa lämmityksen nykyistä ympäristöystävällisemmäksi.

Yhdistyksellä on kaksi rivitaloa Raitkorventie 9:ssä ja Hamunkuja 4:ssä. Vuosina 1982 ja 1987 valmistuneissa taloissa on yhteensä 14 vuokra-asuntoa. Kolmas talo on Heikkiläntie 12:ssa. Kahdeksan asunnon talo on valmistunut vuonna 1993.

Vanhustentaloyhdistys aikoo muuttaa öljyllä lämpiävät Raitkorventien ja Hamunkujan taloa maalämmöllä lämpiäviksi. Heikkiläntien talossa sähkölämmitys on tarkoitus korvata ilma-vesi-lämmitysjärjestelmällä.

Raitkorventien ja Hamunkujan hankkeen alustava kustannusarvio on 100 000 euroa. Heikkiläntien talon muutos maksaa arviolta 40 000.

Vanhustentaloyhdistys on hakenut muutostöille korkotukilainaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta. Salon kaupunginhallitus puoltaa parannushankkeita.

Sen mukaan öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön on perusteltua päästöjen vähenemisen takia, ja sähkölämmityksen vaihtaminen ilma-vesi-lämmitykseen tukee samaa tavoitetta.