Petteri Koponen joutuu sivuun marraskuun EM-karsintapeleistä korona-altistuksen vuoksi

Suomen miesten koripallomaajoukkueen avainpelaajiin kuuluva Petteri Koponen ei ole mukana EM-karsintaotteluissa Georgiaa ja Serbiaa vastaan.

Koripalloliiton mukaan Koponen on altistunut koronavirukselle ja hänet on asetettu karanteeniin. Myös joukkueen valmennukseen kuuluva entinen huippupelaaja Hanno Möttölä on altistumisen takia karanteenissa. Koponen ja Möttölä eivät ole olleet joukkueen kanssa tekemisissä altistumistensa jälkeen.

Möttölän karanteenin takia Suomen valmennukseen hyppää mukaan naisten päävalmentaja Pekka Salminen.

Suomi kohtaa Espoossa Georgian lauantaina ja Serbian ensi maanantaina. Molemmat pelinsä voittanut Georgia johtaa lohkoa pisteen erolla Serbiaan ja Suomeen. Espoon ottelut pelataan ilman yleisöä.

STT

